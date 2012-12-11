Sağanak yağış şehit mezarlarını ortaya çıkardı

Gelibolu Yarımadası'nda, sağanak yağışın ardından 97 yıl önce Çanakkale Savaşları'nda şehit olan askerlere ait olduğu iddia edilen kemikler ortaya çıktı.

Geçen hafta kentte etkili olan yağış, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içinde, Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyündeki Çaylar Deresi mevkisinde erozyona neden oldu.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürü Ozan Hacıalioğlu, ülke genelinde yaşanılan kış koşulları nedeniyle, Tarihi Parkı'da sıklıkla yaşadıkları bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.



Aşırı yağışların toprağı aşındırmasıyla, Çanakkale Savaşları'nda defnedilmiş şehitlerin kemiklerinin ortaya çıktığını söyleyen Hacıalioğlu, "Şehit kemiklerine elimizle dahi dokunmadan bulundukları yerde üzerlerini kapatacağız ve şehitlerimizin huzurlu bir şekilde yatmalarını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

'Kemiklerin şehit olan askerlere ait olması muhtemel'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burhan Sayılır ise, kemiklerin çıktığı bölgenin, Bigalı-Kocadere hattından Conkbayırı ve Anafartalar'a uzanan yolların bulunduğu yer olduğunu belirtti.

Sayılır, ''Kemikler, cephe gerisine düşen top mermisinden ya da cephe gerisine gönderilen yaralılardan yolda şehit olanlara ait olabilir'' diyerek şu bilgileri ekledi:

''Kemiklerin bulunduğu alan, 57. Alay'ın ilk gün cepheye yürüdüğü, Çanakkale Kara Savaşları törenlerinde her yıl düzenlenen 57. Alay Yürüyüşü'nün yapıldığı yola da oldukça yakındır. Bu bölgede yerleşim yeri olmadığını bildiğimiz için burada çıkan kemiklerin herhangi bir köy mezarlığına değil savaş sırasında şehit olan askerlere ait olması çok daha muhtemeldir.

Gelibolu Yarımadası'nda bu tür görüntülerle sık sık karşılaşılmaktadır. Bu kemiklerin bir an önce alınıp uygun yere defnedilmesi gerekmektedir. Kısa süre önce böyle bir görüntü Ağadere Hastane Şehitliği bölgesinde de ortaya çıkmıştı.''