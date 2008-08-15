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Kültür-Sanat

Sagalassos'ta imparatoriçe büstü

Sagalassos Antik Kenti'nde imparatoriçe Faustina Maior'a ait olduğu belirtilen bir büst bulundu.

15 Ağustos 2008 03:00

Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti kazılarında 16. Roma İmparatoru Antoninus Pius'un eşi Faustina Maior'a ait olduğu belirtilen bir kadın başı heykeli bulundu.

Belçika Leuven Katolik Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Jeroen Poblome, kazı çalışmaları çerçevesinde, Roma hamamının ''soğukluk'' diye adlandırılan bölümünün güneydoğu kısmında, bir kadın başı heykelinin günışığına çıkarıldığını bildirdi.

Heykelin, MS 138-161 yıllarında imparatorluk yapan Antoninus Pius'un eşi Faustina Maior'a ait olduğunu belirten Poblome, 76 santimetre uzunluğunda ve 300 kilogram ağırlığındaki heykelin, Ağlasun ilçesindeki kazı evine getirildiğini kaydetti. Poblome, teknik heyet tarafından incelemeye alınacak heykelin, iyileştirme çalışmalarının ardından Burdur Müzesine gönderileceğini açıkladı.

Jeroen Poblome, heykelin sadece baş kısmının, Roma Hamamı soğukluk kısmında bulunmasının ise heykelin başka bir yerden buraya taşındığını ortaya çıkardığına dikkati çekti.

Roma İmparatoru Hadrian'ın evlatlık olarak aldığı Antoninus Pius'un, babası Hadrian'ın 138 yılında vefat etmesiyle tahta çıktığı ve 138-161 yıllarında 16. Roma İmparatoru olduğu belirtildi. İmparatoriçe Faustina Maior'un ise çocukları çok sevdiği ve Sagalassos'ta başta kızlar olmak üzere, fakir ve kimsesiz çocuklara sahip çıktığı kaydedildi.

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