SAG Ödül Töreni'nde en büyük ödül "The Trial of The Chicago 7"a; bireysel ödüller azınlık mensuplarına verildi

T24 Dış Haberler

Aaron Sorkin'in 1960'lı yıllarda geçen mahkeme salonu draması "The Trial of The Chicago 7" Ekran Oyuncuları Birliği(SAG) Ödül Töreni'nden en kıymetli ödülün sahibi oldu. Bireysel ödüllere azınlık mensubu oyuncular damga vurdu.

27.SAG Ödül Töreni de bu dönemde yapılan birçok tören gibi Koronavirüs gölgesinde geçti. Daha önceden kaydedilen kırmızı halısız ve Zoom üzerinden gerçekleştirilen tören, bir saate sığacak şekilde kısaltıldı.

1969 yılında geçen ve 1968 Chicago Olaylarını başlatmakla suçlanan 7 Vietnam karşıtı ABD'linin tartışmalı yargı sürecini anlatan "The Trial of The Chicago 7", bir streaming servisi tarafından yayınlanmasına rağmen SAG tarafından En İyi Film ödülüne layık görülen ilk film oldu.

Sorkin'in yönettiği, yıldızlarla dolu kadroya sahip film, ilk olarak Paramount Pictures tarafından sinemalarda vizyona girecekti, ancak pandemi nedeniyle Netflix'e satıldı.

"The Trial of The Chicago 7"de taraflı bir yargıcı oynayan Frank Langella, ekip adına ödülü kabul ederken o dönem yaşanan sosyal rahatsızlık ile bugünkü arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

SAG ödülleri aynı zamanda Oscar'ın habercisi olarak görülüyor. Geçen sene En İyi Film Ödülü'ne layık görülen Parazit, Oscar'da da aynı kategoride ödül almıştı. Geçen sene SAG'ın kişisel ödüllerini alan Renée Zellweger, Brad Pitt, Laura Dern, Joaquin Phoenix de Oscar'da mutlu sona ulaştı.

Bu sene bireyselödüller çoğunlukla azınlık mensubu aktörlere gitti;

En İyi Erkek Oyuncu: Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

En İyi Kadın Oyuncu: Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom

En İyi Erkek Yardımcı Oyuncu: Daniel Kaluuya, Minari

En İyi Kadın Yardımcı Oyuncu: Yuh-Jung Youn, Minari

ABD'nin önde gelen film ödülleri tarih boyunca sıklıkla beyaz oyunculara giderken, bu törenin ileride kırılma anı olarak görülebileceği belirtildi.