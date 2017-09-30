Safranbolu'da Belgesel Film Festivali açılışında Emre Aydın konseri

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi’nde bu yıl 18’incisi düzenlenen \'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\' açılışında konser veren şarkıcı Emre Aydın, hayranlarını coşturdu. Emre Aydın\'ı daha iyi görebilmek için binanın çatısına çıkan 2 genç, polis tarafından indirildi.

\'Kültürel Miras ve Korumacılık\' temasıyla gerçekleştirilen festival, Köyiçi mevkisinde bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Kalabalık, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’na kadar yürüdü. Meydandaki açılış töreninde konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu\'nun hem Türkiye\'de hem de dünyada önemli bir değer olduğunu söyledi. Safranbolu\'nun bugüne gelmesinde herkesin emeği olduğunu belirten Ürkmezer şöyle dedi:

\"Safranbolu\'da insanlarda koruma bilinci olmasaydı ne ilçe bu hale gelirdi ne belegesel film fesitivali yaşayabilirdi ne de UNESCO Safranbolu\'yu kültürel miras olarak kabul ederdi. Safranbolu\'nun geçmişten bu güne ve geleceğe olan yolculuğunda bizler sadece katkıda bulunuyoruz. Festivalimiz bundan sonra da inşallah devam edecek. Başta sanatçılarmız olmak üzere Türkiye\'nin çeşitli yerleriden festivalimize katılan herkese hoşgeldin der, teşekkür ederim.\"

Ürkmezer, yeşilçam oyuncuları Recep Aktuğ, Engin Çağlar, Anta Toros, Meral Orhonsoy, Devlet Devrim ve Nilüfer Aydan ile birlikte 3 gün sürecek festivalin meşalesini yaktı.

EMRE AYDIN KONSERİ

Şarkıcı Emre Aydın, festivalin açılışında konser verdi. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı\'ndaki konseri yaklaşık 10 bini kişi izledi. Emre Aydın, sevilen şarkılarıyla alanı tamamen dolduran hayranlarını coşturdu. Özellikle genç kızlar şarkıcıya sevgi gösterilerilerinde bulundu. Meydan çevresindeki apartmanlardaki evlerinin balkonlarına çıkanlar şarkılara eşlik etti. 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan 2 genç ise polis tarafından indirildi. Kaymakamı Ürkmezer, konser sonunda şarkıcıya Emre Aydın\'a safranbolu maket evi ve çiçek verdi.

Festival pazar günü sona erecek.



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