Safiye Soyman'ın gelini ölümden döndü

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Ameliyattan sonra mide kanaması

"Pişmanlık duymuyorum"

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde oturan emekli madenci 56 yaşındaki Ali Erdoğmuş ile ev kadını aynı yaştaki Müzeyyen Erdoğmuş’un kızı Gönül Akaröz, geçen yıl 3 Ekim’de Safiye Soyman’ın oğlu Harun Akaröz ile evlendi. İlk evliliğinden 3 yaşında bir kızı olan Gönül Akaröz, düğünden 10 gün sonra evi terk etti. Gönül Akaröz, düğünde takılan takılarının hırsızlara karşı tedbir amacıyla alınması ve evlilik sözleşmesi imzalatılması nedeniyle çıkan tartışma sonucu baba evine dönerken, Harun Akaröz boşanma davası açtı. Gönül Akaröz de avukatı Ünal Demirtaş aracılığıyla düğün takılarını alabilmek için mahkemeye başvurmasının yanında, yaşadıkları nedeniyle Safiye Soyman ve Faik Öztürk aleyhine toplam 80 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Bu süreçte büyük üzüntü yaşayan Gönül Akaröz, geçen ocak ayında mide ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde, ’Karaciğer hemanjiomu’ (tümör) tanısı konulan Gönül Akaröz, ameliyata alındı. 9 santimlik tehlikeli boyuta ulaşan tümörü operasyonla alınan Gönül Akaröz, 1 hafta sonra taburcu olduğu gün ise mide kanaması geçirdi. Tekrar aynı hastaneye kaldırılan Akaröz, 4 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.Evinde ilaç tedavisini sürdüren Gönül Akaröz, yaşadığı üzüntü ve stres nedeniyle hastalandığını söyledi. Akaröz, "Yaşadıklarımdan dolayı bu hale gelim. Üzülmemek elde değil. Yaşadıklarım ortada. O kadar stres ve üzüntü yaşadım ki sonunda hastanelik oldum. Doktorlar bile durumuma şaşırdı. Ameliyattan sonra düşündüm. Yaşadığım olayları düşündüm, çok üzüldüm. Hemen ardından da mide kanaması geçirdim. Bundan sonra kendime çok dikkat etmem gerekiyor. Ama yine de pişmanlık duymuyorum. Avukatım hukuki mücadelemi sürdürüyor. Artık çok fazla aynı olayları konuşmak istemiyorum" dedi.Avukat Ünal Demirtaş ise evi terk etmesinin ardından aleyhine yapılan haberler nedeniyle müvekkilinin çok üzüntü çektiğini belirtti. Demirtaş, "Bu üzüntüler sonrası sanırım bu rahatsızlıkları ortaya çıktı. Dolayısıyla hastalıklarıyla ilgili hastane raporlarını, tazminat davasının dosyasına sunacağız" diye konuştu.