Safiye Soyman ve Faik Öztürk’e "dolandırıcılık" suçlaması: 10 yıla kadar hapisleri istendi

Şarkıcı Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında Bilecik'te şirket kurarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istemi ile iddianame düzenlendi. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında bir müşteki, Faik Öztürk’ün kendisine ait şirketten yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün sipariş ettiğini ve az miktarda ödeme yaptığı iddiasında bulundu.

İddiaya göre Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, 2016 yılında Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kurdukları SF Müzik Yapım Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdı.

Şirket için 100 bin lira değerinde ürün tedariki için anlaşan Eskişehir’de bir üretim tesisi sahibi vatandaşın şikâyeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlandı.

3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame 1. Ağır Cezası Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istendi. Ayrıca cumhuriyet savcısı, suçun ‘zincirleme’ unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle 3 sanık için de verilecek cezanın dörtte birinden, dörtte üçüne kadar artırılması talep etti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin tesisin gerçek sahibi Mehmet Faik Öztürk ve Safiye Soyman, diğer şüpheli Berrin Canbolat ismine şirketi kurduklarını savunmuş iseler de iş yeri çalışanı ve tüm tanık beyanlarından, pek çok kişiyi bu şekilde dolandırdıkları anlaşılmakla, şüphelilerin atılı suçlardan yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”

“Tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik”

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına müşteki ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, müşteki ve avukat beyanlarını dinledi.

Mahkemedeki beyanında, Faik Öztürk’ün kendisine ait şirketten 100 bin lira değerinde ürün sipariş ettiğini, tanınmış kişi olmasından kaynaklı kendisine güvendiğini, ancak paranın sadece bir kısmının ödendiğini söyleyen müşteki, “Şirketimiz unlu mamuller toptancısıdır. Faik Öztürk bizden Bozüyük’te bulunan işletmesi için ürün almak istediğini söyledi. Kendisi ile anlaştık. Kendisine 100 bin lira unlu mamullerde kullanılan ürün verdik. Karşılığında herhangi bir senet ya da kıymetli evrak almadık. Fatura düzenledik. Fatura düzenlediğimiz için senet yerine geçtiğini düşündük. Kendileri tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik. Az miktarda kısmi ödeme yaptılar, ancak başka ödeme yapmadılar” dedi.

“Faik Öztürk bizi sürekli oyaladı”

Beyanında Faik Öztürk ile aralarındaki ürün tedarik anlaşmasını ve yaşananları anlatan müşteki, “Bizimle ürün alımı konusunda anlaşma için Faik Öztürk geldi. Daha sonraki günlerde de Safiye Soyman ile geldi. Berrin Canbolat’ı şikâyetçi olduktan sonra duydum. Berrin Canpolat ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Varlığından dahi haberdar değildim. Faik Öztürk kendisini bu işletmenin sahibi olarak tanıttı. Görüşmelerini o sıfatla yaptı. Satın almaları Faik Öztürk yaptı. Şirketin adı da Safiye-Faik müzik şirket idi. Kısmi ödemeyi şirketin muhasebecisi havale yoluyla bizim hesabımıza yaptı. Bu ödeme cüzi bir miktardı. Anlaşmamıza göre ödemeyi işletmeyi açtıktan iki ay sonra yapacaklardı ancak taahhütlerini yerine getirmedi. Faik Öztürk bir süre bizi oyaladı, reklam çekimlerinde olduğunu söyledi. Biz icraya vermeden önce kendisi ile görüşme yaptık. Maddi sıkıntılarının olduğunu, ödeme yapacağını, kendisi sanatçı olduğu için icraya verilmesinin sıkıntı oluşturacağını söyledi. Kendisinin iş yerinin kira borcunu da ödemediği için kira sözleşmesinin feshedildiğini duydum. Bundan sonra birkaç kez görüşme yaptık. Daha sonraki aramalarda kendisine ulaşamadım. Şikâyetçiyim” dedi.

Duruşma 31 Mayıs'a ertelendi

Mahkeme heyeti, Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün savunmalarının alınması ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Mayıs’a erteledi. (İHA)