Safiye Soyman, “Safiye Soyman’dan “aldatma” açıklaması: Benim haberim yoksa, yapıyorsa yapıyor, ama bana hissettirmesin, bana saygı duysun” diyen Derya Tuna’ya destek çıktı; “Doğru söylemiş, hep biz kadınlar yapıyoruz değil mi? Gerçekten hemcinslerimiz yapıyor doğru” dedi. Soyman aldatmayla ilgili olarak da, “Benim haberim yoksa yapıyorsa yapıyor ama bana hissettirmesin, bana saygı duysun. Her erkek yapıyordur” diye konuştu.

Geçen akşam Nişantaşı City’s’de görüntülenen Soyman, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin, Derya Tuna’nın “Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz.”sözlerinin hatırlatılması üzerine Safiye Soyman, “Derya doğru söylemiş, hep biz kadınlar yapıyoruz değil mi? Gerçekten hemcinslerimiz yapıyor doğru. Çok rahatsız eden erkekler var, kadınları ama her şey kadının elinde. İstemezse istemez. Bize de böyle asılanlar oldu, teklif edenler oldu, bakışlar çok önemlidir göz bakışları. Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor” ifadelerini kullandı.

İrem Derici ve Cem Belevi sorusu

Muhabirlerin “İrem Derici ve Cem Belevi olayı hakkında neler söylemek istersiniz? Cem Bey’in ikinci telefonu ortaya çıktı, orada çapkınlık yaptığına dair. Siz böyle bir ana denk gelseniz, Faik Bey’e tepkiniz ne olurdu?” sorusuna Soyman “Adam şirket mi yönetiyor? Şirket yönetir, kendi normal özel telefonu çalışmaması için. Ama aldatma telefonu derseniz bu beni aşar. Böyle bir şeyi Faik Bey’de görsem iş adamı kendisi, 'iş için' derim ama yine de işkillenirim. Hele bir de iş yerinde kalıyorsa telefonu ben de Faik Bey’den şüphelenirim, kızarım. İrem’in yaptığı doğru. Adamın ne demek yani ikinci telefonu? Adamın çapkınlık telefonu olmaz. Ben eğer kafamda kurduysam, onun telefonunu da karıştırırım ona dedektif de tutarım. Ama adamı seviyorsam o işlere hiç bulaşmam. Bu yüzden eşlerinizi lütfen geçinmek istiyorsanız, seviyorsanız onu çok karıştırmayın. Size belli ediyorsa, gözünüze gözünüze sokuyorsa o zaman hadi 'yallah' deyin” sözlerini kaydetti.

"Bana hissettirmesin, bana saygı duysun"

Muhabirlerin “Gizli yapıyorsa, haberiniz olmadan bir çapkınlık yapıyorsa o zaman birazcık tolerans mı gösterin diyorsunuz?” sorusuna ise “Tolerans değil, benim haberim yoksa yapıyorsa yapıyor ama bana hissettirmesin, bana saygı duysun. Her erkek yapıyordur, çok tapan da vardır kadınlarına bu yüzden istisnalar kaideyi bozmaz. Her erkek yapar derken eşlerine tapanları eleyelim. Ama benim Faik’im yapmaz, geçenlerde böyle bir haber çıkmıştı, o herkesin Faik Abisi. Ama gizli bir yerde yaparsa bırakırım, 'benim ile işim yok hadi yallah' der bırakırım” dedi.