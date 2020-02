Safdie Kardeşler'in yeni filmine NBA'den transfer!

Geçen sene çektikleri Soygun ile büyük sükse yapan Safdie Kardeşler’in yeni filmi Uncut Gems'in oyuncu kadrosuna NBA’den transfer geldi. 2016 yılında emekli olan başarılı basketbolcu Kevin Garnett filmin kadrosuna dahil olan yeni isim oldu. Eski NBA yıldızının filmde önemli bir yardımcı rolü üstleneceği bildirildi.



Netflix’te yayınlanacak filmin başrolünü genelde komedi rollerinde Altın Küre ve Emmy adayı Adam Sandler üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Oscar ve Altın Küre adaylığı bulunan usta oyuncu Judd Hirsch, bu sene Sorry to Bother You'da izlediğimiz Lakeith Stanfield, Galaksinin Koruyucuları 2 ve Avengers: Sonsuzluk Savaşı filmlerinde Mantis karakterine hayat veren Pom Klementieff, Billions dizisinde boy gösteren Eric Bogosian ve Karlar Ülkesi animasyonunda Elsa karakterine sesiyle hayat veren Idina Menzel de yer alıyor.



Filmin senaryosuna daha önce Yalnız Cennet Bilir ve Go Get Some Rosemary filmlerinde birlikte çalışan yönetmen ikilisi Josh Safdie ve Benny Safdie ve Ronald Bronstein imza atıyor.