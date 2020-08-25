Şafak Sezer villasını satışa çıkardı

Oyuncu Şafak Sezer, 2011 senesinde Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden 7 milyon 300 bin TL'ye satın aldığı villasını satışa çıkardı. Sezer'in, satışa çıkardığı villası için 9 milyon 700 bin TL istediği öğrenildi.

Beykoz-Acarkent’teki villasını sattıktan sonra 2011 yılında Büyükçekmece’deki Toskana Vadisi’nden villa alan ve bu konutun iç ve bahçe dekorasyonunun yapımı için 2013 yılında bir mimarlık şirketiyle anlaştıktan sonra davalık olan Sezer’in villasını satılığa çıkardığını öğrenildi. Sözcü'den Ünal Demirkaya'nın haberine göre Şafak Sezer, villasını için yaklaşık olarak 9 Milyon 700 bin TL istiyor.