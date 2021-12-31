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Şafak Sezer, Hülya Avşar'ı tiye aldı; mangalda simit kızarttı

31 Aralık 2021 09:53

Oyuncu Şafak SezerHülya Avşar’ın Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili olarak yaptığı "Gerekirse simit yenecek" açıklamasını tiye alarak mangalda simit kızarttı.

Ferman Toprak, geçtiğimiz gün "Seni Almadan Gitmem" isimli yeni şarkısına Şafak Sezer yönetmenliğinde klip çekti. Klip çekiminde Ferman Toprak ve klip yönetmeni Şafak Sezer mangal başına geçti.

Şafak Sezer mangalda simit pişirerek Hülya Avşar'ın simit açıklamasına "Ben zamanında simit bulamayıp kolumu yedim" esprisiyle çevresindekiler güldürdü. Sezer, ardından da "Hülya benim canım. Ben çok severim Hülya Hanım'ı. Benim aramı açmayın kendisiyle. Ben sadece mizah yapıyorum" şeklinde konuştu.

 

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