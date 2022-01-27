Eski BJK yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 2 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda olayın "alacak verecek meselesinden" kaynaklandığı kaydedildi.

Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre; 4 kişi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek için restorana geldi. 4 şüpheliden 2’si restoranın arka tarafında bulunan masada Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmeye başladı. Görüşme sırasında tartışma çıkmasıyla 2 saldırgan önce masada 2 el ateş etti. Ardından restoran dışından da 2 el daha ateş ederek bekleyen diğer 2 kişiyle olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı restoranın ortağı olduğu öğrenildi. Aynı restoranda 2017 yılında da Avukat Kudbettin Kaya'nın öldürüldüğü kaydedildi.

Cenazesi alındı; Rize'de defnedilecek

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balık restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticilerinden de olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve çok sayıda iş arkadaşı geldi. Avukat Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi memleketi Rize’ye defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

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