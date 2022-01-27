Beşiktaşlı eski yöneticinin vurulmasının perde arkası: İki grubun anlaşmazlığını çözdü, sonrasına öldürüldü

T24 Haber Merkezi

Beşiktaş’ın eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na yönelik silahlı saldırının ayrıntıları netleşmeye başladı. Mahmutyazıcıoğlu’nun, anlaşmazlık halindeki iki grubu anlaştırdığı ancak sonrasında taraflardan birisinin anlaşmayı bozmasıyla başlayan süreçte kasığına isabet eden bir kurşunun aort damarını parçalaması sebebiyle kan kaybından yaşamını yitirdiği öğrenildi.

T24’ün emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Mahmutyazıcıoğlu, iki grup arasındaki anlaşmazlığı çözmek amacıyla sık sık gittiği Yeşilköy’deki balık lokantasında buluşma ayarladı.

Avukat Mahmutyazıcıoğlu’nun arabuluculuğunda bir araya gelen iki taraf arasında bir dosya üzerindeki anlaşmazlık önce çözüme kavuşturuldu. Olayın yaşandığı saatlerde yemeğin bitimine doğru taraflardan birisi anlaşmayı bozduğunu belirten sert üsluplu çıkış yapınca masada tartışma çıkıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine, masada silahlar konuşmaya başladı. Bu arada Mahmutyazıcıoğlu’nun şoförünün yeğeni de taraflardan birisinin kullandığı silahla bacağında yaralanınca Mahmutyazıcıoğlu bir kez daha devreye girdi.

Mahmutyazıcıoğlu, bacağından vurulan yaralıyı kurtarmak isterken bu kez kendisi ateş altında kaldı. Avukat Mahmutyazıcıoğlu’na dört kurşun isabet etti. Kurşunlardan üçü bacağına isabet ederken, birisi ise kasıktan geçen aort damarını parçaladı.

Damarın parçalanması sebebiyle aşırı kan kaybeden Mahmutoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mahmutoğlu, kan kaybından yaşamını yitirmiş olarak hastaneye ulaştırıldı. Çatışmanın ardından olay yerini terk eden silahlı grubu yakalama çalışmaları devam ederken, soruşturma, Asayiş Şubesi’nden alınarak Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne devredildi.

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