Sadullah Ergin: Köy bombalaması yeniden soruşturulacak

Strasbourg'da temaslarda bulunan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AİHM'in 1994'te bombalanan iki köyle ilgili kararını değerlendirdi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile ortak basın toplantısı düzenleyen Adalet Bakanı, soruşturmanın yeniden başlayacağının mesajını verdi.

Sadullah Ergin, "4. Yargı Paketinde, etkin soruşturma yapılması yönünde bir AİHM kararı olursa, davacıların talebi üzerine Türkiye'de soruşturma sürecinin yeniden başlatılabilmesi öngörülüyor, dolayısıyla soruşturma tekrar başlayacaktır" dedi.

AİHM, Şırnak'ın Kuşkonar ve Koçağılı Köylerine 25-26 Mart 1996 tarihlerinde düzenlenen hava operasyonlarıyla ilgili olarak açılan davada yaşam hakkı, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi maddelerinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Türkiye bu hafta AİHM konusunda da önemli adım atıyor.

Ankara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 16. Protokolü bu hafta Strasbourg'da imzalayacak.

Sözleşme, taraf devletlerin Anayasa Mahkemesi, Yargıtay veya Danıştay gibi yüksek yargı organlarına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tarif edilen temel hak ve özgürlüklerin uygulanması veya yorumuyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne görüş sorma hakkı tanıyor.