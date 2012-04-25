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Kültür-Sanat

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülü Adayları açıklanıyor

Bu yıl 17.si yapılan 'Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin adayları, Hayal Bistro'da açıklanacak

25 Nisan 2012 20:48

Türkiye’de sinema ve tiyatro dallarında tek ödül veren “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri”nin bu yıl 17.si gerçekleşiyor. Sinema ve tiyatro dallarında ödüle aday olan isimler tüm jüri üyelerinin ve adayların hazır bulunacağı bir basın toplantısıyla açıklanacak.

Sinema oyuncu ödülleri adayları sinema jüri başkanı Atilla Dorsay, tiyatro oyuncu ödülleri adayları ise tiyatro jüri başkanı Üstün Akmen tarafından, 27 Nisan Cuma günü, Hayal Bistro’da düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.
 
Sinema Seçici Kurulu, Atilla Dorsay, Burak Göral, Çolpan İlhan, Fehmi Yaşar, Ömür Gedik, Yavuz Bingöl ve Filiz Akın'dan, Tiyatro Seçici Kurulu ise, Üstün Akmen, Cem Duygulu, Hami Çağdaş, Hasan Anamur, Refika Sezik, Rengin Uz ve Vecdi Sayar'dan oluşuyor.
 

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