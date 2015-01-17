Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP'nin Muğla Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Fethullah Gülen'e yönelik atılan "O hain gelecek hesap verecek" sloganları üzerine, "Sadece onlar değil, onlarla işbirliği yapan CHP de hesap verecek" diye konuştu.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Muğla 5. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasına tüm ilçelere selam göndererek başladı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, AKP'nin başarı hikayesinden dünyadaki bütün karanlık odakların rahatsız olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Kendisi büyüdüğü gibi dünyada da en fazla insani yardım yapan bir ülke oldu Türkiye. İşte bundan rahatsızlar, kolumuzu kanadımızı gerip mazlumları, masumları himaye etmemizden rahatsızlar. Onlar rahatsız olsunlar, Allah şahit ki biz mazlumları ve masumları himaye etmeye devam edeceğiz.



Filistin'e sahip çıkmaya devam edeceğiz, onlar tırlarımıza saldırsalar da Suriye'de Bayırbucak Türkmenlerine, yörük obalarının Suriye'deki devamlarına sahip çıktık, sahip çıkacağız, bu başarı hikayesini durduramayacaklar" diye konuştu.

Davutoğlu, böyle bir inançla yola çıktıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Onlarsa her türlü oyunun içine girdiler. CHP, sorma vaktidir; tam da Türkiye'ye karşı böyle kumpas, böyle oyunlar, tezgahlar kurulmuşken Pensilvanya'dan gelen talimatla, 30 Mart öncesinde şöyle dendi; 'Nerede AK Parti varsa, onun karşısında güçlü kim varsa onu destekleyeceksiniz.' Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde MHP'yi, bazı yerlerde de BDP'yi desteklediler. Karşımızda büyük bir koalisyon oluşturmaya çalıştılar, ne oldu? Milletin hür iradesinden başka hiçbir şey bu topraklarda hükmedemeyecektir, bu gösterildi."

"Sadece onlar değil onlarla işbirliği yapan CHP de hesap verecek'

Salonda "O hain gelecek hesap verecek" sloganları atılması üzerine Davutoğlu, "Onlar hesap verecek ama sadece onlar değil onlarla işbirliği yapan CHP de hesap verecek. Şimdi, Cumhuriyet ideallerine sahip çıkan CHP'li seçmen kardeşlerime sesleniyorum; Ne oldu? 10 Ağustos seçimlerine giderken, yine böyle bir tezgahla çatı aday tespit ettiler, talimatla aday tespit ettiler, CHP kendine güvenip Cumhuriyet'in başına, cumhurbaşkanlığına bir CHP'liyi aday göstermeye cesaret edemedi, bunların cumhuriyetçiliği bu kadar.



Dışardan ithal bir aday buldular. Şimdi bir CHP milletvekili Kılıçdaroğlu'na 12 tane soru sormuş, 'bu parelel çeteyle niye işbirliği yaptın, nasıl yaptın, ne konuştun?' Ben o CHP milletvekilinin sorduğu sorulara Kılıçdaroğlu'nun cevap vermesini bekliyorum. Eğer Kılıçdaroğlu cevap veremezse Muğlalılar siz ona geldiğinde bu soruları sorun. Hangi kapalı kapılar ardında, kimlerle hangi pazarlıkları yaptılar, bu soruları sorun. Kimse oturduğu yerden cumhuriyetçilik yapamaz. Cumhuriyetimizin ikbali de, izzeti de AK Parti iktidarlarıyla zirveye çıkmıştır."

'Yurtdışında hangi kirli hesapların içine girdiniz'

"O dönemin başbakanı' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanlığı döneminde 17-25 Aralık'ta bir darbe teşebbüsünde bulunan bu paralel çete ile Kılıçdaroğlu, hangi işbirliğini yaptı çıksın ve açıklasın" diyen Davutoğlu, bunu sadece kendilerinin sormadığını, CHP'li milletvekillinin de sorduğunu söyledi.

Davutoğlu, "Yurt dışında oturan birileriyle hangi kirli hesapların içine girdiniz, neler konuştunuz, ne pazarlıklar yaptınız? AK Parti düşmanlığı üzerine, Türkiye üstünde nasıl bir oyun oynadınız" diye sordu.