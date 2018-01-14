'Sadece Diktatör'e bir yasak daha: Genel sağlığı, ahlakı; başkalarının hak ve özgürlüklerini tehlikeye düşürebilir

Oyuncu Barış Atay'ın rol aldığı ve Caner Erdem’in yönettiği 'Sadece Diktatör’ oyunu, İstanbul, Ankara ve Artvin’in ardından İzmir’de de yasaklandı.

İzmir Valiliği’nden Narlıdere Kaymakamlığı’na gönderilen yazıda, ‘Sadece Diktatör’ oyununun, "hakkındaki paylaşımlarla kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği, organizasyona katılacak grup ve şahıslara yönelik bazı kesimler tarafından toplumsal duyarlılıklar nedeniyle tepki gösterileceği” kaydedildi.

KESK’e bağlı Eğitim Sen İzmir 6 Nolu Şube'nin düzenleyeceği 31 Ocak tarihli etkinlikte, 'Sadece Diktatör’ oyununun Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Gürdal Tosun Salonu'nda sahnelenmesi planlanıyordu. Ancak bugün Eğitim Sen yöneticilerine yazılı olarak tebliğ edilen etkinlik kararla etkinlik, İzmir Valiliği'nin engeline takıldı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız imzası ile yayınlanan yasağın hukuki gerekçesi OHAL'in getirdiği olağanüstü yetkiler oldu. Yazıda "Sadece Diktatör isimli tiyatro oyununun idaremiz dahilinde bulunan tüm açık ve/veya kapalı alanlarda ve tiyatrolarda oynanması yasaklandı" ifadeleri yer aldı.

Barış Atay: Yok canım, ne diktatörlüğü?

Oyuncu Barış Atay, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili olarak, "#SadeceDiktatör’ün 31 Ocak Narlıdere turnesi için yapılan başvuru sonucunda, içinde olacağımız tüm etkinlikler @IzmirValiligi tarafından İzmir genelinde de yasaklandı. Yok canım ne diktatörlüğü?” yorumunda bulundu.