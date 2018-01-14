Barış Atay'ın tek kişilik oyunu bir şehirde daha 'yasaklandı': 'Sadece Diktatör' neyi anlatıyor, görüyoruz

Barış Atay, Artvin'de sahnelenecek olan "Sadece Diktatör" oyununun 'sakıncalı' bulunup yasaklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan salonun kapısının kilitlendiğini duyuran Atay "Metin Lokumcu meydanında toplanıyoruz, salona gideceğiz" ifadesini kullandı.
Atay’ın ‘Sadece Diktatör’ adlı oyunu Artvin İl Özel İdaresi’nden tarafından engellenmişti. Halkevleri tarafından açılan davada ‘Sadece Diktatör’ oyunun engellenmesine yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.
Salonun kapısına kilit vurulmasının ardından Atay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"#SadeceDiktatör #Hopa’da oynanmasın diye salon kapısına asma kilit takıldı, sokaklarda akrepler, özel harekat,ç evre illerden getirilen takviye çevik kuvvet geziniyor. Belediye hoparlöründen oyunun iptal edildiği anons ediliyor! Metin Lokumcu meydanında toplanıyoruz, salona gideceğiz."