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Yaşam

Bu reklamı sadece çocuklar anlayabiliyor!

Geliştirilen yetişkinler ve çocuklar tarafından farklı şekillerde görünen reklam panoları ile çocuk istismarının önüne geçilmeye çalışılacak

07 Mayıs 2013 14:10

İspanya’da bulunan Risk Altındaki Çocuklara ve Ergenlere Yardım Vakfı (ANAR) şiddet mağduru çocuklara destek olmak amacıyla yetişkinler ve çocuklar tarafından farklı şekillerde görünen reklam panoları geliştirdi.

Pano, dış yüzeyine yerleştirilen özel bir mercek sayesinde farklı açılardan bakıldığında farklı şekilde görüntüleniyor.

Bir yetişkin ya da boyu 135 santimetreden uzun herhangi bir kişi panoya baktığında, sadece üzgün bir çocuk yüzü ve “Bazen çocuk istismarı sadece onu yaşayan çocuğun gözüne görünür” cümlesini görüyor. 135 santimetrenin altından bakıldığında ise panodaki çocuğun yüzünde çürükler, bir telefon numarası ve “Eğer birileri canını yakıyorsa bizi ara, sana yardım edeceğiz” mesajı ortaya çıkıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, amacı özellikle kendilerini istismar eden kişi yanlarında duruyorken çocukları güçlendirmek olan bu panoları tanıtan video internette bir gün içinde viral oldu.

Ancak bazı çevreler bu sistemin doğrudan çocukları hedef alan ticari reklamlar için de kullanılabileceğini belirterek kaygılarını dile getiriyor.

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