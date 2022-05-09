Sadece 500 TL’ye satılan heykel 2000 yıllık bir Roma büstü çıktı

Amerikalı bir kadının, sadece 500 TL'ye satın aldığı bir heykelin yaklaşık 2000 yıllık eski bir Roma büstü olduğu ortaya çıktı.

Teksas, Amerika’daki Laura Young isimli bir kadının, 2018 yılında alışveriş yaparken denk geldiği ve yaklaşık 500 TL (34.99 Dolar) gibi bir fiyata satın aldığı heykel, oldukça değerli bir tarihi eser çıktı.

CNN’de yer alan habere göre, “İlginç görünen bir şey arıyordum” diyen Young, 52 kiloluk bu büstü gördüğünde satın alması gerektiğini düşündü ama bu kadar değerli olduğunun farkında değildi.

2011’den beri antika eserleri sattığını söyleyen Young, satın aldığı parçanın tarihi bir geçmişi olup olmadığını görmek için biraz araştırma yaptı. Ama satın aldığı parçanın Roma’ya uzanan bağları olacağını ve 4 yıl sonra San Antonio Sanat Müzesi’ne (SAMA) ulaşacağını henüz bilmiyordu.

Young, mermer büst hakkında bilgi almak için müzayede evleri ve uzmanlarla temasa geçti.

Sonunda, New York merkezli Sotheby’s şirketi, büstün aslında antik Roma döneminden olduğunu doğruladı ve yaklaşık 2000 yaşında olduğunu tahmin etti.

Depodan çalındığı düşünülüyor

Bir uzman, dijital bir veri tabanında büstün izini sürmeyi başardı ve Almanya’nın Bavyera kentinde yer alan Aschaffenburg şehrinde 1930’lu yıllara ait fotoğraflarını buldu.

SAMA’da küratörlük yapan Lynley McAlpine, CNN’e eserin Romalı bir askeri lider olan Sextus Pompey’in büstü olduğuna inanıldığını söyledi. Babası, Büyük Pompey, bir zamanlar Jul Sezar’ın müttefikiydi.

Büst, Bavyera Kralı I. Ludwig tarafından yaptırılan ve Pompejanum olarak da bilinen bir Pompeii evinin kopyasına yerleştirilmişti. İkinci Dünya Savaşı’na kadar orada sergilendi ve Young, 2018’de satın alana kadar en son orada görüldü.

Sonrasında büst, savaş sırasında Pompejanum bombalanıp yok edilmeden önce, evdeki diğer eserlerle birlikte, depoya taşınmıştı. Bir noktada, tarihi büstün depodan çalındığı tahmin ediliyor.

McAlpine, “Görünüşe göre, 1950’ye kadar depoya olduğu zaman, biri onu bulup aldı. ABD’de ortaya çıktığı için, orada bulunan bazı Amerikalıların eline geçmesi muhtemel görünüyor” dedi.

Almanya'ya geri gönderilecek

Büst, şu anda bir yıllığına SAMA’ya ödünç veriliyor, ancak McAlpine, eserin depodan yağmalandığından beri teknik olarak Almanya’ya ait olduğunu açıklıyor.

Young, benzersiz bulgusunun sergilendiğini görmekten gurur duyuyor, ancak Mayıs 2023’ten sonra büst, tekrar Pompejanum’da sergileneceği Almanya’ya geri gönderilecek.