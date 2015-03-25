Turkcell hisseleri sadece 3 saatte 1,65 milyar lira değer kazandı

Borsa İstanbul'da işlem gören Turkcell İletişim AŞ'nin toplam piyasa değeri temettü ile ilgili açıklamalarının ardından 09.15’te başlayıp 12.30’da biten ilk seansta yaklaşık 1,65 milyar lira yükseldi. Turkcell'in ana hissedarlarından TeliaSonera, diğer hissedarlarla birlikte Turkcell'in yarın yapılacak olan genel kurul toplantısında 3 milyar 925 milyon lira tutarında temettü dağıtımının teklif edilmesi konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Açıklamanın ardından güne yüzde 5 yükselişle 13,65 liradan başlayan Turkcell hisseleri, şirketin bir diğer ortağı olan AlfaGroup tarafından yapılan açıklama ile en yüksek 13,85 liraya kadar çıktı ve seansı yüzde 5,76 artışla 13,75 liradan tamamladı. Turkcell'in toplam piyasa değeri temettü açıklamalarının ardından cari fiyatlarla önceki kapanışa göre 1 milyar 650 milyon lira artarak 30 milyar 250 milyon liraya yükseldi.

Ortakların anlaştığı bildirildi

AA’nın haberine göre, Sonera Holding BV Vekili Ender Özeke tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri'nin yüzde 51 hissesini elinde bulunduran Turkcell Holding AŞ hissedarları, yarın gerçekleşmesi planlanan Turkcell Olağan Genel Kurul toplantısında toplamda 3 milyar 925 milyon lira tutarında kar dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına sunmak üzere anlaşmaya vardı. AlfaGroup ise temettü ile ilgili olarak tarafların anlaşması için "Bu anlaşma Turkcell'i ilgilendiren durumların iyileştirilmesine yönelik atılmış ilk olumlu adımdır. Ümit ediyoruz ki söz konusu kilitlenme durumu kısa sürede aşılıp kurumsal yönetişim geri kazanılabilecek ve Türk hükümeti Türk şirketlerindeki yabancı yatırımcılara kucak açabilecektir" açıklamasını yaptı.

Turkcell genel kurul toplantısı şirket ana sözleşmesinde öngörülen asgari yüzde 51 toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle 2010 yılından bu yana yapılamıyor. Son 5 mali yılda yapılamayan genel kurulun 2013 yılındaki yasal düzenlemeyle bu yıl gerçekleştirileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Söz SPK'da olacak

2013 yılındaki düzenlemeyle yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından atanmış şirketlerin iki mali yıl üst üste genel kurullarını toplayamaması durumunda SPK'nın, Yatırımcı Tanzim Merkezi yoluyla genel kurulu toplama yetkisi bulunuyor. SPK, en son 2013 ağustos ayında yönetim kuruluna iki üye atamıştı. Turkcell Yönetim Kurulu kararıyla yarın yapılacağı açıklanan Olağan Genel Kurul'un, son 5 yılda olduğu gibi yine çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilememesi durumunda SPK'nın bu yetkiyi kullanması bekleniyor. Taraflardan yapılan temettü anlaşması açıklamalarına karşın hem Çukurova Grubu'ndan hem de Alfa Grubu'ndan şu ana kadar genel kurulda temsil etmek üzere Turkcell Holding'den temsilcinin seçilip seçilmediği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, Alfa Telecom Turkey, geçen hafta Çukurova Grubu'nun Ziraat Bankası'na ipotekli yüzde 13,76 oranındaki Turkcell İletişim hisselerini satın almak için 2,8 milyar dolarlık teklifte bulunmuştu.