Sadece 19 kadın panik butonu kullanıyor

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, artan kadın cinayetlerinde Bakanlığın aldığı önlemlerini koruma yöntemleri ve panik butonlarıyla ilgili CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in soru önergesini yanıtladı. Bakanın verdiği yanıtlar, az da olsa erkeklerin de şiddetten nasiplerini aldıklarını ortaya koyuyor. Buna göre, 14 pilot ilde bulunan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)’den Haziran ayı itibariyle 4 bin 524 ‘ü kadın, 83 erkek, 2 bin 378 çocuk olmak üzere toplam, 6 bin 985 kişi yararlandı. Şahin, Adana ve Bursa’nın ‘panik buton’ da pilot il olduğuna dikkat çekti ve rakamları verdi. Buna göre, Bursa’ya bugüne kadar toplam verilen 16 panik butondan 13’ü, 12 panik buton cihazının verildiği Adana’da ise 6 buton aktif.

Son 10 yılda devlet korumasında kaç kadın

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, CHP’li Yüceer’in “Son 10 yılda devlet koruması altında kaç kadın hayatını kaybetti” sorusuna yanıt vermedi. Bakan, konuyla ilgili güncel ölüm verilerinin Adalet bakanlığı, UYAP, İçişleri bakanlığı, POL-NET, ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın veri sistemi üzerinde toplandığına dikkat çekti. Şahin, “kadına yönelik şiddet verilerinin bir merkezde toplanması ve standardizasyonunu sağlayacak sistem üzerinde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

'Töre- namus cinayetleri uzun soluklu mücadele'

Fatma Şahin, kadının aile içinde ve toplumsal yaşamda statüsünün yükseltilmesi için yasal düzenlemelerden kurumsal hizmetlerin güçlendirilmesine ve farkındalık yaratma çalışmalarına kadar etkili çalışmalar yapıldığını anlattı. Bakan, “Ancak, töre-namus cinayetleri de dahil olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddetin sonlandırılması uzun soluklu ve topyekün bir mücadeleyi gerektirmektedir” dedi.

Şiddete karşı hizmet veren 14 il

Bakanlığın, şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)bulunan 14 il şöyle: İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep.