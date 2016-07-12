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Kültür-Sanat

Saddam Hüseyin'in 'Game of Thrones' tarzındaki romanı İngilizce'ye çevriliyor

Daha önce 'Defol Şeytan' ve 'Seni Lanetli Şey' başlıklarıyla farklı dillerde yayımlanan kitabın İngilizce başlığı henüz açıklanmadı

12 Temmuz 2016 22:29

Eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in yazdığı bir roman İngilizce'ye çevriliyor.

Guardian’ın aktardığı habere göre, Britanya'daki bir yayınevi tarafından İngilizce'ye tercüme edilen roman, 2003’teki Irak savaşı öncesinde yazılmış.

Kitabın 2016 aralık ayında yayımlanmasını öngören yayınevinin sözcüsü kitabı, "Game of Thrones ve House of Cards tarzında" diye tanımlıyor.

 

Kitabın başlığı saklanıyor

 

Bin 500 yıl önce Fırat Nehri kıyısında yaşayan bir kabilenin işgalci güçler tarafından yerinden edilmesini konu edinen kitap, daha önce 'Defol Şeytan' ve 'Seni Lanetli Şey' başlıklarıyla farklı dillerde yayımlanmıştı.

Ancak kitabın İngilizce adının ne olacağı konusunda yayınevinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

Saddam’ın kitapları okul müfredatlarında yer alıyordu

 

Saddam Hüseyin, daha önce 'Yazar' mahlasını kullanarak 2000 yılında ‘Zabibah ve Kral’, ‘Güçlendirilmiş Kale’ ve ‘İnsanlar ve Şehir’ başlığını taşıyan üç roman yazmıştı.

2003’teki Irak savaşından önce Hüseyin’in kitapları okul müfredatlarında yer alıyordu. Ancak idam edilmesinin ardından Hüseyin’in kitaplarının tercüme edilmesi ve satılması birçok ülkede tartışma konusu olmuştu.

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