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Yaşam

Sadakatsizliğin şarkısını yazan adam Billy Paul hayatını kaybetti

Billy Paul'un ‘Me and Mrs Jones’ şarkısı evli bir kadınla yaşadığı aşkı anlatıyordu

25 Nisan 2016 20:43

Yaşadığı yasak aşkı itiraf ettiği ‘Me and Mrs Jones' şarkısıyla tanınan ABD'li ünlü soul müzik şarkıcısı Billy Paul 80 yaşında hayatını kaybetti.

Sputnik’in menajeri Beverly Gay'in açıklamasından referans verdiği haberine göre, yaşamının 60 yılından fazlasını müziğe adayan ve yakın zamanda pankreas kanseri teşhisi koyulan Paul, New Jersey'deki evinde ölü bulundu.

 

Yasak aşkın şarkısı

 

Sakalı ve büyük gözlükleriyle hafızalarda yer eden Paul, sadakatsizliğin şarkısı ‘Me and Mrs. Jones' şarkısında evli bir kadınla yaşadığı yasak aşkı anlatıyor.

Şarkıda her gün aşk yaşadığı kadın ile bir kafede buluştuğunu belirten Paul durumu şöyle dile getiriyor: "Jones ile aramızda olan bir şeyler var. Bunun yanlış olduğunu da biliyoruz, fakat durduramayacağımız kadar güçlü bir şey bu. Çok dikkatli olmalıyız. Büyük beklentilerimiz yok, zira onun da benim de sorumluluklarımız var. Evet, şimdi de gitme vaktimiz geldi. O kendi yoluna gidecek, ben kendi yoluma… Fakat yarın aynı yerde buluşacağız."

‘Me and Mrs. Jones' şarkısı 1972 yılında ABD müzik listelerinde birinci sıraya, İngiltere'de de 12. sırada yer almıştı. Paul bu şarkı ile aynı zamanda ‘Yılın en iyi R&B erkek vokal performansı' dalında Grammy ödülünü kazanmıştı.

 

 

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