Sadakatsiz’in Derin'i Melis Sezen diziden ayrılıyor mu?

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in senaryo gereği dizide ölerek ayrılacağı söyleniyor.

Dizinin orijinali olan Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakteri ölerek diziye veda ediyor. Orijinal formatında devam eden dizide senaryo olması gerektiği gibi işleniyor. Bu durum, Melis Sezen’in 3 bölüm sonra diziye veda edeceği iddialarını gündeme getirdi.

Sadakatsiz’de Derin'i canlandıran Melis Sezen'in nasıl öleceği veya diziye veda edeceği henüz bilinmiyor.

“Allah kimseye böyle salaklık vermesin”

Sezen, diziye ilişkin verdiği bir röportajında 'Derin' karakteri hakkında şu yorumu yapmıştı:

“Oynamak için önce anlamam lazım 'Derin'i. Ama şu aralar ona sürekli ‘Görmüyor musun gerçekleri?’ diyorum. Özellikle son bölümden sonra 'Allah kimseye böyle salaklık vermesin' dedim...”

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