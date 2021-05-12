Sadakatsiz dizisine çok konuşulacak transfer!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in kadrosuna, çok konuşulacak bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar diziye konuk olacak.

Medyatava'nın haberine göre; Bennu Yıldırımlar, Asya’nın (Cansu Dere) geçmişinden gelen, hiç tanımadığı Asya Günalan karakterine hayat verecek. Asya Günalan, Tekirdağ’ın ve Asya’nın hayatına bomba gibi düşecek; onun geçmişini sorgulamasına sebep olacak.

Bennu Yıldırımlar

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarladığı Sadakatsiz’in başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen eşlik ediyor.

Kadroda Burak Sergen, Özge Özder, Kenan Ece, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin gibi isimler yer alıyor.