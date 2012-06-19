Saçta seksenler rüzgârı

Alman kuaförler, bu yıl klasik bir zarafet içeren ve doğal görünümlü saç modellerine ağırlık veriyor. Bu yaz sokaklarda özellikle Prenses Diana'nın saç modeline sahip çok sayıda kadın görmek mümkün olacak.

Alman Kuaförler Merkezi Birliği’nin yeni koleksiyonunun tanıtımında konuşan Franz-Josef Küveler, bu yılın saç renginin farklı gölgeler içeren sarı ve bakır tonlar olduğunu kaydetti. Saç modellerinde ise 80'lerin yanı sıra 60'lı yılların saç kesimleri öne çıkıyor. Mantar saç kesiminin ikinci büyük trend olduğunu belirten Küveler, bu saç modeline getirilen yeni yorumların, saça daha serbest ve canlı bir görünüm kattığını ifade ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de uzun süre mantar saç kesimini kullanmıştı.

Undercut'ın dönüşü

Kuaför Antonio Weinitschke ise eski modellere yönelik dönüşle ilgili olarak, “Her zaman yeni trendler bulmak mümkün olmuyor. Bu nedenle pratik kesim teknikleriyle şekil verilerek var olanı yeniden yaratıyorsunuz” diyor. Son dönemde Rihanna, Alice Dellal gibi ünlülerin çok rağbet gösterdiği Undercut (alt kesim) saç modeli de büyük ilgi görüyor. Weinitschke, bu modelin saça canlı bir görünüm kazandırdığını ifade ediyor. Perçemlerde ise dalga ya da kıvırcık kullanılıyor.

Saçın alttan kısa kesilmesini içeren Undercut saç modeli, ilk olarak 1977 yılında ‘The Man Who Fell to Earth’ adlı filmde David Bowie tarafından kullanılmış ve ilgi çekmişti.

Almanlar saça daha fazla para harcıyor

Alman Kuaförler Merkezi Birliği’nin verilerine göre, Almanların kuaföre ayırdıkları zaman artıyor, daha fazla kuaföre gidiyorlar. Ülke genelinde 80 bin kuaför ve 260 bin çalışan bulunuyor. Yıllık ciro 5,7 milyar euroyu buluyor.

Tüketim Araştırmaları Derneği'nin bir çalışmasına göre, 2011 yılında kadınlar ortalama 5,6 kez kuaföre gitti ve toplamda 245,50 euro harcadı. Bu oran bir önceki yıl 5,5 idi. Harcama tutarı ise 239,40 euroydu. Erkekler ise 7,1 kez (bir önceki yıl 6,9) kuaföre gitti ve 111,70 euro (bir önceki yıl 105,70 euro) harcadı. (Deutsche Welle Türkçe)