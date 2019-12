Saçlarımız artık daha çok dökülüyor!

Kadınları olduğu kadar erkeleri de üzen 'Alopesi' saç dökülmesinin en büyük nedeni stresten geliyor.



Gözle görülen bir sebep yokken her tarak darbesinde saçlar akıyor, cılızlaşıyor ve hacmi azalıyor.



Pelade, yani saçın para şeklinde dökülüp kafa derisinin ortaya çıkması ise paniği artırıyor.



Dermatoloji Uzmanı Dr. Memduh Altaç, son zamanlarda saç dökülmesi şikayetiyle gelen hasta sayısında artış olduğunu söylüyor. ntvmsnbc, artışın nedenlerini, saç dökülmesinde geri kazanımın ne kadar mümkün olduğunu Dr. Altaç'a sordu.



Bir taramada yüz rel saç



Alopesiyi, ''Bir taramada yüzün üstünde saç telinin dökülmesi" olarak tanımlayan Dr. Altaç, "Bir günde değil, bir taramada yüz telin gelmesi gerekir. Her taramada saç gelebilir ancak bu bizim için önemli değildir, çünkü saç da diğer canlılar gibi doğar, yaşar ve ömrünü tamamladıktan sonra ölerek dökülür. Bir saç öldükten sonra folikülden taze saç çıkar, onun eski haline gelmesi için maksimüm iki ay geçmesi gerekir" dedi.



"Günümüz koşullarında artan stres ve düzensiz beslenme nedeniyle saçlarımız daha fazla dökülüyor"diyen Dr. Altaç'a göre, doğal yapısından uzaklaşan her şey artışta rol oynuyor.



"Artık organik beslenme hemen hemen hiç yok, yediğimiz içtiğimiz her şeyde kimyasal var. Çevre ve hava kirlilği, aşırı güneş tutkusu, sular ve şampuanlar. Tüm bunlar etken ancak dökülmeyi tetikleyen faktörlerin başında stres geliyor. Günlük hayatın koşuşturması içinde stresten kaçılmıyor, stresin faturası ise daha çok saçlara çıkıyor."



Ciddi bir hadtalığın habercisi de olabilir



Dökülme, stres kaynaklı veya mevsimsel olabileceği gibi çok ciddi hastalıkların belirtisi de olabilir. Tiroid hastalıkları, ağır enfeksiyonlar, kansızlık ve kanser gibi.



Erkeklerde androjen hormonunun yüksekliğinde, kadınlarda ise süt verme dönemlerinde dökülme artıyor. Her iki cins için genetik yatkınlıktan bahsetmek de mümkün. Ailesinde saç dökülmesi olanlarda genetik geçiş görülebiliyor.



Para şeklinde dökülmeler tamamen psikolojik



Saçın para şeklinde bölgesel dökülmesine halk arasında saç kıran deniyor. Dr. Altaç'ın sorunla ilgili görüşleri şöyle:



"Saç kıran, mantarların yaptığı bulaşıcı bir hastalıktır. Halk arasında para şeklindeki açılmalara da saç kıran deniyor, ancak bu farklı bir sorun, biz buna pelade diyoruz. Total pelade, saçların tümüyle kaybolmasıdır ve immün sistem yetmezliğinde gelişir. Bunun tedavisi ve geri dönüşümü bir hayli zordur, altındaki nedeni de mutlaka bulmak gerekir. Yani neden, sistemik bir hastalık mı, enfeksiyon mu diye bakmak lazım. Total paledada psikosomatik durumdan pek bahsedemeyiz ancak para şeklindeki açılmalar tamamen psikosomatik kökenlidir."



En fazla yüzde 40'ı geri geliyor



Tedavide hasta dermolojik ve psikolojik yönden değerlendiriliyor. Dr. Altaç, "Kan değerlerine, guatr testlerine bakar, iç organları tararız. Sebebe yönelik ve lokal tedavide saç kimyasallarını içeren hap ve solüsyonlar, kıl foliküllerini besleyen ve uyaran ilaçlarla saçların geri gelmesine yardımcı oluruz" diyor.



Dr. Altaç, saçların geri kazanımıyla ilgili olarak ise, "Erkeklerde dökülen saçların maksimum yüzde kırk kadarı geri geliyor. Ama gelen saç daha sonra yine dökülebilir. Kadınlarda da oran hemen hemen aynı ama kadınlarda saç uzun olduğu için dökülmüş yerlerin örtülmesi daha kolay olur ve estetik olarak daha iyi görünür."



Ülkemizde saç dökülmesiyle ilgili istatistiki çalışma bulunmuyor, ancak sorunun bazı bölgelerde daha fazla görüldüğü biliniyor. Dr. Memduh Altaç bunu, "Mesela Karadeniz bölgesinde kara lahananın fazla yenmesi tiroid hormonunun artmasına neden olduğu için kadınlarda saç dökülmesi daha sıktır" diye örneklendiriyor.



Suyun sertliği ve şampuanın PH'sı



Mezoterapinin de kullanıldığı, lazerin ise iyi sonuç vermediği tedavinin süresi tamamen kişiye bağlı. Peki sağlıklı, gür ve parlak saçlara sahip olmak için neler yapılmalı?



"Yağlanmayı dengeye getiren, ph’sı 5.5 olan şampuanları tercih etmek, kireçli su kullanmamak önemli. Ancak hepsinden önemlisi iyi beslenmek ve stresi iyi yönetmek. İçiliyorsa sigarayı bırakmak, ağır kızartmalardan uzak durmak, meyve sebze ağırlıklı beslenmek, günde 8 saat uyumak ve güneşte fazla kalmamak gerek."



Sarımsak ve acı biberin faturası ağır olabilir



Dr. Altaç'a saç dökülmesinde sarmısak, kırmızı acı biber gibi yöntemlerin halk arasında revaçta olduğunu hatırlatıyoruz. Altaç'ın Yorumu:



"Bunlar genelde para para açılmanın olduğu durumlarda yapılır. Bölgenin irite edilerek kanlanması ve saçın çıkması sağlanır. Bazen işe yarayabilir ancak ağır faturaları da olabilir. Sarmısağın dozunu aşıp deriyi tahrip ederseniz, oradan bir daha saç çıkması imkansız olabilir. Onun için bu tür şeyleri yapıp zamanınızı ve sağlığınızı kaybetmektense bir uzmana danışmakta fayda var.



Bu tür alternatif uygulamalara sıcak bakmıyorum çünkü tedavide etkili olduğuna inanmıyorum. Ayrıca alternatif tıp uygulaması yapmanın da suistimale açık bir durum olduğunu düşünüyorum."