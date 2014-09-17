Saçları dökülen erkeklerde prostat kanseri riski daha fazla

ABD'de yapılan araştırma, 45 yaşında hem tepe hem de şakak bölgesi açılanların hızlı seyreden prostat kanseri türüne yakalanma riskinin yüzde 40 fazla olduğunu gösterdi. Araştırmaya 40 bine yakın erkek katıldı. Bu kellik türünden muzdarip erkeklerde agresif prostat kanserine yakalanma riskinin arttığı görüldü.

Kelliğin nedeni erkeklik hormonunun artması

Hürriyet'te yer alan habere göre, ancak bilim adamları kelliğin diğer türleri ve prostat kanseri riski arasında bağlantı bulunmadığına dikkati çekti. Kelliğe erkeklik hormonlarının artmasının yol açtığını belirten bilim adamları bu durumun da kanseri tetikliyor olabileceğini belirtti.

Bilim adamları, sonuçların başka araştırmalarla doğrulanması halinde, agresif (hızlı seyreden) prostat kanserine yakalanma riski daha fazla olanların "kellik türünden" anlaşılabileceğini ve erken teşhisin mümkün olabileceğini vurguladı. Araştırmanın sonuçları "Journal of Clinical Oncology" dergisinde yayımlandı.