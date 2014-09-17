T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Saçları dökülen erkeklerde prostat kanseri riski daha fazla

Tepe ve şakak bölgesindeki saçların bir bölümü dökülen erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu belirlendi

17 Eylül 2014 16:37

ABD'de yapılan araştırma, 45 yaşında hem tepe hem de şakak bölgesi açılanların hızlı seyreden prostat kanseri türüne yakalanma riskinin yüzde 40 fazla olduğunu gösterdi. Araştırmaya 40 bine yakın erkek katıldı. Bu kellik türünden muzdarip erkeklerde agresif prostat kanserine yakalanma riskinin arttığı görüldü.

 

Kelliğin nedeni erkeklik hormonunun artması 

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, ancak bilim adamları kelliğin diğer türleri ve prostat kanseri riski arasında bağlantı bulunmadığına dikkati çekti. Kelliğe erkeklik hormonlarının artmasının yol açtığını belirten bilim adamları bu durumun da kanseri tetikliyor olabileceğini belirtti.

Bilim adamları, sonuçların başka araştırmalarla doğrulanması halinde, agresif (hızlı seyreden) prostat kanserine yakalanma riski daha fazla olanların "kellik türünden" anlaşılabileceğini ve erken teşhisin mümkün olabileceğini vurguladı. Araştırmanın sonuçları "Journal of Clinical Oncology" dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER

saçdökülentepe bölgesişakakprostat kanseri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24