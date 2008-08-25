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Sağlık

Saçlar nasıl ışıldar

Güneş ışınlarının rengini soldurup, tüm canlılığını aldığı saçlarınıza, uygun bir bakımla parlaklığını ve ışıltıs

25 Ağustos 2008 03:00

Güneş ışınlarının rengini soldurup, tüm canlılığını aldığı saçlarınıza, uygun bir bakımla parlaklığını ve ışıltısınız geri kazandırmanız mümkün.

Güneşin boyalı saçta olumsuz etkileri olduğundan saçınızı boyatmak için tatil sonrasını tercih edin. Dışarıda olduğunuz süre boyunca şapka kullanmaya çalışın.

Güneşteyken koruma faktörlü bir saç spreyini yanınızdan ayırmayın. Yüzmeden önce ve yüzdükten sonra mutlaka saçınızı durulayın.

Eğer kuru saçlara sahipseniz, mutlaka bir saç kremi kullanarak saçınızı nemlendirin.

Saç kurutma makinesi ve kimyasal maddeler saçı daha da kurtaracağı için kullanımlarını en aza indirin.

İnce ve cansız görünen saçlara sa­hipseniz, saç serumları kullanmalı­sınız. Saçınıza hacim kazandırmak için, köpük kullanabilirsiniz.

Yağlı saçlara sahipseniz, saçınızı her gün arındırıcı bir şampuanla yıkayın.

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