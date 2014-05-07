Saçına dokununca yüzü şişiyor

İngiltere'nin Darlington kentinde yaşayan 7 yaşındaki Junior Rucroft'un alerji ile başı belada.

Alerjik reaksiyonlar yüzünden 50'den fazla hastaneye kaldırılan İngiltere'nin Darlington kentinde yaşayan 7 yaşındaki Junior Rucroft'un en önemli sorunlarından biri de kendisi. Junior saçına dokunduktan sonra elini yüzüne götürürse alerjik reaksiyon başlıyor ve yüzü şişmeye başlıyor.

Bu yüzden saçlarını kısa tutan Junior sürekli kocaman bir ilaç çantası ile dolaşmak zorunda. Çünkü alerji listesi uzun: Ceviz, kedi, köpek, domuz, tavşan, at, çim, mite, polen ve tabii saç teli.

Junior 1 yaşında iken annesi öptükten sonra fenalaşmaya başlamış. Öpmeden hemen önce ceviz yediği anlaşılan annenin bu öpücüğü ile bir alerjisi daha ortaya çıkmış.