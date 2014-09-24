Saç dökülmesi hangi hastalıklara sebebiyet veriyor, seks hayatını nasıl etkiliyor?

Tepe ve şakak bölgesindeki saçların bir bölümü dökülen erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu belirlendi. Ayrıca birçok başka hastalığın da belirtisi olabiliyor. Öte yandan iyi haber ise saç dökülmesinin nedeni testosteron ise seks hayatınız daha iyi olacak demektir.

Risk yüzde 40 daha fazla

ABD'de yapılan araştırma, 45 yaşında hem tepe hem de şakak bölgesi açılanların hızlı seyreden prostat kanseri türüne yakalanma riskinin yüzde 40 fazla olduğunu gösterdi. Araştırmaya 40 bine yakın erkek katıldı. Bu kellik türünden muzdarip erkeklerde agresif prostat kanserine yakalanma riskinin arttığı görüldü.

Kelliğin nedeni erkeklik hormonun artması

Ancak bilim adamları kelliğin diğer türleri ve prostat kanseri riski arasında bağlantı bulunmadığına dikkati çekti. Kelliğe erkeklik hormonlarının artmasının yol açtığını belirten bilim adamları bu durumun da kanseri tetikliyor olabileceğini belirtti.

Bilim adamları, sonuçların başka araştırmalarla doğrulanması halinde, agresif (hızlı seyreden) prostat kanserine yakalanma riski daha fazla olanların "kellik türünden" anlaşılabileceğini ve erken teşhisin mümkün olabileceğini vurguladı. Araştırmanın sonuçları "Journal of Clinical Oncology" dergisinde yayımlandı.

Nelerin belirtisi?

Saç dökülmesi ayrıca kalp hastalığı, prostat büyümesi, stres, tip 2 diyabet, kadınlarda polikistik over sendromu, tiroid sorunları, immün sistem sorunları gibi hastalıkların bir belirtisi olabilir. Ancak erkeklerde saç dökülmesinin erkekler için iyi bir tarafı da olabilir. Eğer saçlar yüksek testosteron seviyesi nedeniyle dökülüyorsa bu cinsel hayatının daha iyi olacağı anlamına geliyor. Çünkü yüksek testosteron saç köklerinin zayıflamasına neden olduğu gibi libidoyu da artırıyor.