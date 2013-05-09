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Sağlık

Saç beyazlamasına tedavi bulundu

Bilim insanları saç beyazlaması tedavisinde kullanılan bir ilaç bulduklarını açıkladı

09 Mayıs 2013 12:39

İngiltere'deki Bradford Üniversitesi'nden Prof. Karın Schallreuter ve ekibi oksidatif stres diye bilinen saçların beyazlamasına neden olan yaşlanma sürecini keşfetmelerinin ardından tedaviyi buldular.

Yaşlandıkça saçlarımızda biriken hidrojen peroksit doğal rengini değiştiriyor. Tedavi bu beyazlamayı ortadan kaldırıyor. Ancak hala grileşmenin tamamiyle önüne geçilip geçilemeyeceği kesin değil.

Prof Schallreuter'in ekibi, tedaviyi bir grup vitiligo hastası üzerinde denediler. Vitiligo, vücutta melanın pigmenti eksikliğine bağlı olarak deride beyaz lekelerin oluşması hastalığı.

Tedavinin denendiği vitiligo hastalarının cilt ve kirpiklerinin bazı bölümlerindeki beyaz lekeler ortadan kalktı.

FASEB gazetesinden Geral Weissmann'a göre, nesiller boyu gri saçların tedavisi için pek çok tedavi yöntemi düzenlendi ancak ilk defa sorunun kökenine inen bir tedavi yöntemi geliştirilmiş oldu.

Aynı zamanda vitiligo hastaları için de umut ışığı doğmuş oldu ki bu bazı insanların hayatlarında radikal değişiklikler olacağı anlamını taşıyor.

BBC TÜRKÇE

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