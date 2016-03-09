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Sabri Sarıoğlu: Lamborghini benim, kimse benden alamaz

2015 model Lamborghini’nin geri alındığı iddia edilmişti

09 Mart 2016 10:12

Sabri Sarıoğlu, içinde sigara içilmesine izin verdiği gerekçesiyle 3 milyon liralık Lamborghini’sinin galeri sahibi tarafından geri alındığı iddiasına yanıt verdi.

Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, önceki akşam eşi Yağmur’la Karaköy Mitte’deydi. Gecenin sonunda çifte, geçen hafta basına yansıyan “Arkadaşı Kerimcan Durmaz’a araç içinde sigara içmesine izin verdiği için galeri sahibi Mehmet Çelik, kullandıkları 2015 model Lamborghini’yi geri aldırdı” iddiası soruldu.

 

Ortamı geren iddia

 

Ünlü futbolcu, bunun üzerine gülerek “Yok öyle bir şey. Bu arabanın sahibi benim. Bana ait olanı da kimse benden alamaz” dedi. İddialar nedeniyle gergin olduğu fark edilen Yağmur Sarıoğlu da önce muhabirlere “Haberi yaparken bize mi sordunuz?” diye çıkıştı, ardından ekledi: “Kimse arabamı almadı.”

 

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