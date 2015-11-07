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Sabiha Gökçen'le karıştırılan Safiye Soyman TT oldu

"Dünyanın ilk kadın pilotlarından Safiye Soyman..."

07 Kasım 2015 22:15

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da milyonlarca takipçisi bulunan Historical Pics (Tarihi fotoğraflar) hesabı, Türkiye’nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen’i şarkıcı Safiye Soyman’la karıştırdı.

Sabiha Gökçen’in bir fotoğrafını paylaşan hesap, altına, “Türk pilot Safiye Soyman, 1937 yılında dünyanın ilk kadın pilotlarından biri olurken kullandığı uçağında” notunu düştü. Hesabın hatası kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, Safiye Soyman ise TT listesine girdi.

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