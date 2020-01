Sabiha Gökçen'le karıştırılan Safiye Soyman TT oldu

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da milyonlarca takipçisi bulunan Historical Pics (Tarihi fotoğraflar) hesabı, Türkiye’nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen’i şarkıcı Safiye Soyman’la karıştırdı.

Sabiha Gökçen’in bir fotoğrafını paylaşan hesap, altına, “Türk pilot Safiye Soyman, 1937 yılında dünyanın ilk kadın pilotlarından biri olurken kullandığı uçağında” notunu düştü. Hesabın hatası kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, Safiye Soyman ise TT listesine girdi.

Turkish aviator Safiye Soyman in the plane that she used to become one of the first female fighters pilot in 1937. pic.twitter.com/mXduQIKowM