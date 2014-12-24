Sabiha Gökçen Havalimanı'nın tamamı Malezyalıların oluyor

Malaysia Airports Holdings, Sabiha Gökçen Havalimanı hisselerinin, kendi sahip oldukları dışında kalan yüzde 40'ının alınması için hissedarlarının onayını aldığını bildirdi.

Burhan Sansanlıoğlu'nun Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, Malaysia Airports Holdings düzenlenen olağanüstü toplantıda, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletilmesi için kurulan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Şirketinin (İSG) hisselerinin toplam 285 milyon avro tutarındaki yüzde 40'ının da alınması konusunu görüştü. Toplantıda, hissedarlar söz konusu hisselerin alınması için Holdinge onay verdi.

'Stratejik pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor'

İSG hisselerinin yüzde 40'ını da alırsa şirketin yüzde 100'üne sahip olacak Malaysia Airports Holdings, bu hisse alımıyla hem Avrupa ve Türkiye'deki konumunu hem de stratejik pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malaysia Airports Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Dr Wan Abdul Aziz Wan Abdullah şu açıklamayı yaptı:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uzun dönemli büyümesi konusunda çok umutluyuz çünkü dünya havacılık pazarında Türkiye en hızlı büyümeyi kaydeden pazarlar arasında yer alıyor."