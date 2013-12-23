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Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı hissesinin yüzde 40'ı satıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yüzde 40 hisseye sahip Hintli GMR hisselerini Malaysia Airport'a satıldı

23 Aralık 2013 17:56

Malaysia Airports'un, Sabiha Gökçen'de Hintli GMR'ye ait yüzde 40 payı yaklaşık 225 milyon euroya satın aldığı bildirildi. Sabiha Gökçen'de Malezyalılar'ın payı yüzde 60'a çıkacak

Milliyet'in Malezya devlet haber ajansı Bernama'ya dayandırdığı habere göre, Sabiha Gökçen havalimanının ana hissedarlarından Malaysia Airports şirketinin, şirketin diğer bir ortağı olan Hintli GMR'ye ait yüzde 40 payı yaklaşık 1 milyar ringgit (yaklaşık 225 milyon euro) satın aldığını duyurdu.

Ajansın haberinde GMR'nin payını satmak istemesinin ardından Malaysia Airports'un "öncelik hakkını" kullandığı ifade edildi.

Havalimanında Limak'ın da yüzde 40 hissesi bulunuyor.

Sabiha Gökçen havalimanında GMR'nin satmak istediği payları almak için görüşen TAV Havalimanları Holding hisseleri 14:57'de yüzde 2.47 ekside bulunuyor.

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