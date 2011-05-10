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Yaşam

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA "ÖVGÜ" ÖDÜLÜ İSTANBUL (A.A)

10 Mayıs 2011 20:32

-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA "ÖVGÜ" ÖDÜLÜ İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Avrupa Güzergah Geliştirme Forumu'nda (Routes Europe), Güney Avrupa bölgesinde "Pazarlamada Mükemmeliyet" kategorisinde "Yüksek Övgüye Değer" ödülü aldı. İSG'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen havacılık organizasyonlarından Avrupa Güzergah Geliştirme Forumu'nda, havayollarının oylarıyla seçtiği geleneksel "Pazarlamada Mükemmeliyet Ödülleri", İtalya'nın Sardunya adasında düzenlenen gala gecesinde sahiplerini buldu.  Geçen yıl Akdeniz ve Güney Avrupa bölgesinde "Yüksek Övgüye Değer" ödülü kazanan İSG, bu yıl da yine aynı bölgede "Pazarlamada Mükemmeliyet" kategorisinde "Yüksek Övgüye Değer" görüldü.  İSG; bu ödülü, Atina Havalimanı ile paylaşırken, aynı zamanda Routes Europe'da Türkiye'den ödül kazanan tek havalimanı oldu. Akdeniz ve Güney Avrupa bölgesinde büyük ödülü ise Barselona Havalimanı kazandı. İSG üst yöneticisi (CEO) Gökhan Buğday, ödüle ilişkin açıklamasında, "İSG'nin, sadece yolcu artış hızında değil, pazarlama alanında yaptıklarıyla da Avrupa havayollarının ilgi odağı haline gelerek, üst üste iki yıl bu çok değerli ödüle layık görülmesi bizim için gurur kaynağıdır. Hedefimiz, aldığımız ve alacağımız ödüllere layık bir şekilde hizmet kalitemizi üst seviyede tutmaktır. Bizi bu ödüle layık gören tüm havayollarına ve 700'ü aşkın delegeye teşekkür ediyoruz" görüşünü dile getirdi.

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