Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağının enkazında incelemeler sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağında incelemeler sürüyor. Sabah saatlerinde enkazın bulunduğu alana gelen iş makineleri uçağın enkazını kaldıracak vincin alana gelebilmesi için getirilen toprakla yolu düzeltti. Enkazın bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri de sürüyor. Uçağın bulunduğu alan ve araçların kullandığı yolun arası yeşil brandalarla kapatılırken, güvenlik güçleri çalışma yapan ekipler dışında kimseyi uçağın enkazına yaklaştırmıyor.

Sivil havacılık ve Pegasus ekipleri uçağın içinde incelemelerde bulunuyor. Uçağın enkazının parçalar haline bölünerek kaldırılması planlanıyor. Uçak parçalarının 6 ağır tonajlı nakliye aracıyla birlikte hangara götürülerek burada incelemelerine devam edilmesi düşünülüyor. Uçağın önce kanatları ardından kuyruk ve son olarak gövdesinin taşınması planlanıyor. Enkazın kaldırılma işlemlerinin pazar gününe kadar uzayacağı belirtiliyor.

Öte yandan enkazdan yaralı olarak çıkarılan pilotların tedavisinin ardından ifadeleri alınacak. Pisti teğet geçen diğer uçak pilotları ile kule görevlilerinin tanık olarak ifadeleri alınacak.

Boing firması heyet gönderecek

Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi’nce oluşturulan komisyona ABD’den de bir ekip gelecek. Boing firması yetkililerinin de bulunacağı heyet uçakta bir imalat hatası var mı, yok mu araştırmasını gerçekleştirecek.

88 kişinin hastanede tedavisine devam ediliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün saat 20:30 itibari ile yaralanan 180 kişiden 92'sinin taburcu edildiğini, 14'ünün yoğun bakımda olmak üzere 88 kişinin tedavisine devam edildiği bilgisini paylaştı.

92’si taburcu oldu.

Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Çarşamba günü 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Uçak saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Kazada üç kişi hayatını kaybederken, 180 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazazedeler arasında 12 ülkeden 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğunu söyledi. Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kaza için ''Sert iniş yapan uçak kırıma uğradı" dedi.