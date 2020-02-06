Kaza yapan uçağın yolcularına ne kadar tazminat ödenir?

Pegasus uçağının, Sabiha Gökçen Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıkarak üç parçaya ayrılması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken 180 kişi de yaralandı. Bu durum, uçak ile yapılan seyahatlerde yaşanan kazalarda yolcuların alacağı tazminatları akıllara getirdi. Peki bir yolcu uçağının kaza yapmasıyla yaşanan ölüm ve yaralanma durumunda alınacak tazminat tutarları ne kadar?

Havayolu taşımacılığı sırasında yaşanan kazalar sonunda yaralananlar ve ölenlerin yakınlarına tazminat ödenir. Bu tazminat miktarı, normal vatandaşların kullandığı, (TL, Dolar, Avro...) bilinen para türleri üzerinden değil, havacılık piyasası için geçerli olan 'sdr' cinsinden hesaplanır. Ancak sdr hesaplamaları ülkelerden ülkelere farklılık gösterir.

ABD vatandaşı 2 milyon 70 bin lira alıyor

Dünya genelinde kabul gören havacılık kanunlarında olası bir uçak kazasında ölenlerin yakınlarına ya da yaralananlara verilecek tazminat tutarı '250 bin sdr' olarak belirlenmiştir. 1 sdr, 1,38 ABD dolarına eşittir. Yani olumsuz durumda alınacak tazminat miktarı TL bazında hesaplandığında 2 milyon 70 bin liradır. Ancak bu sadece ABD vatandaşları için geçerlidir. Ödenen tazminatlar, her ülkenin para birimi ve GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) oranına göre değişiklik gösterir.

Türk vatandaşı en fazla 1 milyon 76 bin lira alıyor

Bir ABD vatandaşının kaza yapan uçakta ölmesi ya da yaralanması durumunda alacağı tazminat tutarı 2 milyon 70 bin liradır. Bu Türkiye şartlarına oranlandığında ise 100 bin sdr/130 bin sdr olarak karşımıza çıkar. Bu da son olarak, Pegasus uçağında, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yaşanan kazada ölen ve yaralananların alacağı tazminat tutarının 828 bin lira - 1 milyon 76 bin 400 lira arasında olması bekleniyor.

Bazı havayolu şirketleri fazla ödeme yapabilirler

Bazı hava yolu şirketleri, yolcularına, bu tazminat tutarlarının üzerinde ödeme yaparlar. Bu havayolu şirketinin inisiyatifinde olduğu gibi, yolculuk öncesi alınan biletler için ödenecek ek ücretlerle de sağlanabilir.



Yaşanan havayolu kazalarında ölenlerin yakınlarına ve yaralananlara ödenen tazminat tutarları farklılık göstermez. Her yolcuya 250 bin sdr ödenir. Bu da, her ülkenin GSYİH tutarına göre değişiklik gösterir.

*Hesaplar 6 Şubat 2020 dolar kuruna göre yapılmıştır. 1 sdr'nin Türk Lirası karşılığı 8,28 liradır.

*1 sdr = 1,38 ABD Doları

*Özel Çekme Hakkı (SDR), IMF tarafından 1969 yılında Bretton Woods sabit kur rejimini desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. SDR bir para birimi veya IMF'den olan bir alacak değildir. SDR daha çok, IMF üyelerinin serbestçe kullanılabilen para birimlerine ilişkin bir talepte bulunma hakkıdır.