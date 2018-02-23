Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları 'Hayata Dahil Sohbetler' başlıklı konferansta bir araya geldi 

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)-SABİHA Gökçen Havalimanı’nda (İSG) İnsan Kaynakları tarafından “Hayata Dahil Sohbetler” konferansı düzenlendi. Kurumun çeşitli departmanlarında çalışan personelinin katıldığı konferansa konuşmacı olarak doğa gezgini ve televizyon program yapımcısı Serdar Kılıç konuşmacı katıldı.

İlki düzenlenen ve bir saat süren etkilinlikte havalimanı çalışanları keyifli anlar yaşadı. Havalimanı çalışanlarıyla bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirten Serdar Kılıç;” Bize dünyayı hızlı gezdiren noktalardan bir tanesi burası. Benim işimse hayatı yavaşlatmaya çalışmak. Karakterimde böyle. İnsanlara geçmiş dönemde hayatlarının ne kadar sakin ve yavaş gittiğini burada anlatmaya çalıştım. Teknoloji tabi ki kabul edeceğiz. Teknolojiyi hayatımıza soktuk. Bir ayağımız teknoloji ile birlikteyken, diğer ayağamız ise yeniden doğanın içerisinde olması gerekiyor. Geçmiş dönemde yaşadığım anılarımı, temas ettiğim insanlardan öğrendiğim bilgileri burada ki personelle paylaşmaya çalıştım. Onları biraz da olsa doğaya götürmeye çalıştım. Farkındalık yaratmaya çalıştım.” dedi.

AMACIMIZ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZI STRESTEN UZAKLAŞTIRMAK

Bu konferansın düzenlenme amacının havalimanı çalışanlarını iş stresinden uzaklaştırmak ve doğaya dahil etmek istediklerini belirten İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan; “ Burada ki amacımız iş arkadaşlarımızı iş stresinden biraz uzaklaştırmaktı. Doğaya dahil etmekti. Bunu da en güzel başarabilecek insanlardan bir tanesi de Serdar Bey’di. Sağsolsun kendisi geldi burada bizim farkındalığımızı arttırarak bizi resmen bulunduğumuz ortamdan alıp doğanın ortasına bıraktı. Harika bir deneyim oldu. Arkadaşlarımızında çok memnun olduğunu düşünüyorum“ dedi.

KONFERANSLARIMIZ DEVAM EDECEK

Alanında başarılı insanları çalışanlarıyla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Arslan;”Alanında başarılı olmuş insanları, bizi iş stresinden uzaklaştıracak insanları burada ağırlamaya devam edeceğiz. Muhtemelen aylık dönemler içerisinde, onların ve bizim programımıza uygun tarihlerde burada çalışanlarımızı buluşturacağız. Bu konferans ilk oldu. Herkesin gözünde o farkındalığın getirdiği o hazzı gördüm. Bunu da dile getirdiler. Bizim içinde güzel bir deneyim oldu”dedi.

Program, havalimanı çalışanlarının Serdar Kılıç ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.

(FOTOĞRAFLI)