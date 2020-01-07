Sabiha Gökçen'de seferler durdu, İstanbul Havalimanı'nda aksıyor; Atatürk Havalimanı çalışıyor

İstanbul’da iki gündür devam eden fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar aksarken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuşlar sabah saatlerinde bir yolcu uçağının inişi sırasında kayarak pistten çıkması sonucu iptal edildi. Kargo uçakları için kullanılan Atatürk Havalimanı’nda ise olumsuzluk yaşanmıyor.

TIKLAYIN: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PEGASUS UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar durdu

Rüzgarın ortalama 79 kilometre hızla kendini hissettirdiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'nın Şarika - Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında sabah saatlerinde kayarak pistten çıktı. İstanbul Valiliği'nde yapılan açıklamada uçağın 'kötü hava şartları' nedeniyle pist dışına çıktığı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların 20.00'ye kadar ertlendiği anonsunun yapıldığı bildirildi.

Uçuş iptallerinden kaynaklı olarak havalimanında yoğunluk yaşandı.

İstanbul Havalimanı'nda da seferler aksıyor

Rüzgarın saatte ortalama 105 kilometre ile estiği İstanbul Havalimanı’nın resmi sitesinde yapılan duyuruda 'uçuş faaliyetlerinin planlandığı şekilde sorunsuz devam ettiği' bildirilirken, uçuş tablosunda çok sayıda seferin iptal edildiği, iniş ve kalkışlarda rötarlar yaşandığı görüldü.

Öte yandan geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle birçok uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yapamamış, Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kalmıştı.

Atatürk Havalimanı uçuşlar devam ediyor

İstanbul Havalimanı'nın açılmasının ardından yalnızca kargo uçaklarının kullanımına tahsis edilen rüzgarın saatte 85 kilometre olarak ölçüldüğü Atatürk Havalimanı’nda ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan uçuşların devam ettiği öğrenildi.