Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya kadar iptal edildi

Pegasus Havayolları'nın Şarika - Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Saat 09.05'te Toprak alanda duran uçağın yolcuları slide olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Yaşanan aksaklığın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda daha önce 20.00, sonra 22.00 olarak duyurulan ilk uçuş saati yarın sabah 06.00'ya ertelendi.

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Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti iki saatliğine kapatıldı. Kurtarma ve temizlik çalışmalarının ardından pist tekrar açılacak.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Şarika - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri Şarika – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43’te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur" denildi.

THY'den açıklama: 15.00'e kadar uçuş yapılmayacak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi bir açıklama yaparak uçuşların saat 15.00'e kadar yapılamayacağını bildirdi. Ekşi şu ifadeleri kullandı: "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15.00'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz."