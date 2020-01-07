Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya kadar iptal edildi

Pegasus Havayolları'nın Şarika - Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Saat 09.05'te Toprak alanda duran uçağın yolcuları slide olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Yaşanan aksaklığın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda daha önce 20.00, sonra 22.00 olarak duyurulan ilk uçuş saati yarın sabah 06.00'ya ertelendi.
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Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti iki saatliğine kapatıldı. Kurtarma ve temizlik çalışmalarının ardından pist tekrar açılacak.
İstanbul Valiliği'nden açıklama
Şarika - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri Şarika – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43’te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur" denildi.
THY'den açıklama: 15.00'e kadar uçuş yapılmayacak
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi bir açıklama yaparak uçuşların saat 15.00'e kadar yapılamayacağını bildirdi. Ekşi şu ifadeleri kullandı: "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15.00'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz."
Havalimanı'nda yoğunluk; yolculardan ıslıklı protesto
Yapılan açıklamada saat 20.00'a kadar tüm uçuşların iptal edildiği açıklandı. Havalimanına gelen yolcular seferlerin iptal olduğunu öğrenince ıslıkla protesto etti. Daha sonra yapılan açıklamada önce 20.00 olarak duyurulan ilk uçuş saati 22.00'ye ertelendi. İlk uçak kalkış saatine yakın bir açıklama daha yapılırken, ilk seferin yarın sabah 06.00'da gerçekleşeceği duyuruldu.
Yolcu Necmiye Geyik, “Diyarbakır'a uçacaktık. Seferler iptal oldu. Biletlerimizi iade alacağız. İade sırasına baksana, iki bin kişiyle biter mi sence?" dedi. Ahmet Demirci ise, “Bursa Orhangazi'den geliyorum. 08.00'dan beri burada bekliyorum. Şu anda bize verilen bilgi 20.00'a kadar uçuş yok. İlk bilgiyi akşam saat 20.00'da vereceklerini söylüyorlar" diye konuştu.