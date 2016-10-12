Sabancı Üniversitesi'nde, Nihat Berker'in istifası sonrası rektörlüğe Prof. Ayşe Kadıoğlu vekâlet edecek

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Rektör Prof. Dr. Nihat Berker'in 19 Ekim itibariyle görevinden ayrılacağını duyurdu.

Heyetin yazılı açıklamasında, bu tarihten itibaren rektörlüğe, Sanat Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu'nun vekâlet edeceği bildirildi.

Ayşe Kadıoğlu kimdir?

2013 yılından bu yana Sanat Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olan Kadıoğlu, 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden mezun oldu. 1984 yılında Chicago Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını yapan Kadıoğlu, 1990 yılında da Boston Üniversitesi Siyaset Bilimi’nde doktorasını tamamladı. Türkiye’deki siyasal ideolojiler, kadın ve İslam, göç ve vatandaşlık gibi alanlarda çalışmaları bulunan Kadıoğlu’nun editörlüğünü ve yazarlığını yaptığı “Cumhuriyet İradesi-Demokrasi Muhakemesi: Türkiye’de Demokratik Açılım Arayışları”, “Zaman Lekesi”, “Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara” başlıklı kitapları bulunuyor.

Prof. Dr. Nihat Berker kimdir?

Sabancı Üniversitesi Rektörü ve MIT Emeritus Fizik Profesörü Nihat Berker, Fizik ve Kimya’dan çift Lisanslarını MIT’de (1971), Fizikten Yüksek Lisans (1972) ve Doktorasını (1977) Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign’de yapmıştır. Doktora sonrası araştırmalarını Harvard Üniversitesinde (1977-79) yapmıştır. 1979-1999 yıllarında MIT’de öğretim üyeliği yapmıştır. 1988-2004 yıllarında MIT’de Professor, 2004’den beri MIT’de Emeritus Professor ünvanını taşımaktadır. 1999’da Türkiye’ye kesin dönüş yapmış ve aralıksız olarak lisans, lisansüstü ve lise öğrencilerine ders vermiştir.. Verdiği dersler arasında: “Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi”, “İstatistik Fizik”, “Dünya Enerji Görünümü: Önümüzdeki Yıl”, “Su: Fizik, Nanofizik, Kimya ve Jeopolitiği”, “Alkibiades ve Filoktetes: Oligarşik Toplumda Kişinin Yetenek ve Hakları”, “Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum” dersleri vardır.