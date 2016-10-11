Sabancı Üniversitesi Rektörü Nihat Berker istifa etti

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker üniversitede öğretim üyeleri ve öğrencilerle gerçekleştirdiği buluşmada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa gerekçesini "üniversite dışından ve mütevelli heyeti içinden" sebepler olduğunu duyuran Berker, görevini 19 Ekim tarihiyle beraber bırakacak.

Prof. Dr. Nihat Berker kimdir?

Sabancı Üniversitesi Rektörü ve MIT Emeritus Fizik Profesörü Nihat Berker, Fizik ve Kimya’dan çift Lisanslarını MIT’de (1971), Fizikten Yüksek Lisans (1972) ve Doktorasını (1977) Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign’de yapmıştır. Doktora sonrası araştırmalarını Harvard Üniversitesinde (1977-79) yapmıştır. 1979-1999 yıllarında MIT’de öğretim üyeliği yapmıştır. 1988-2004 yıllarında MIT’de Professor, 2004’den beri MIT’de Emeritus Professor ünvanını taşımaktadır. 1999’da Türkiye’ye kesin dönüş yapmış ve aralıksız olarak lisans, lisansüstü ve lise öğrencilerine ders vermiştir.. Verdiği dersler arasında: “Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi”, “İstatistik Fizik”, “Dünya Enerji Görünümü: Önümüzdeki Yıl”, “Su: Fizik, Nanofizik, Kimya ve Jeopolitiği”, “Alkibiades ve Filoktetes: Oligarşik Toplumda Kişinin Yetenek ve Hakları”, “Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum” dersleri vardır.