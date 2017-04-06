Şaban Dişli'nin darbeden tutuklu kardeşi: Ağabeyim, 18 Temmuz için Erdoğan'dan bana randevu almıştı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin darbeci suçlamasıyla tutuklu bulunan kardeşi eski Tümgeneral Mehmet Dişli, 18 Temmuz günü için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan randevu aldığını ve 'TSK'nın stratejik dönüşümü' konulu 466 projeye ilişkin brifing vereceğini iddia etti. Dişli savcılığa verdiği ek ifadesinde, "Randevuyu ağabeyim Şaban Dişli aldı. Genelkurmay'ın Etimesgut'taki ay-yıldız şeklindeki binaya taşınma projesini de sunacaktım. Cuma günü darbe yapılacaksa, neden 2 gün sonrası için Cumhurbaşkanı'ndan randevu alayım? Madem şüpheliyim, o zaman Hulusi Akar niçin beni helikopterine alıp Çankaya Köşkü'ne götürdü?" diye sordu.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre, Dişli şunları söyledi:

"466 proje…"

"TSK'nın stratejik dönüşümü, yeni savunma ve güvenlik yapılanması, terörle mücadele stratejisi, kışlaların şehir dışına çıkarılması, kuvvet karargahları ve Genelkurmay'ın Ankara Etimesgut'ta ay-yıldız şeklinde yeni merkezde yapılandırılması, yeni kuvvet ve komuta yapısı projesi, TSK üniversitesinin kurulması, uzun menzilli füze ve lazer silah sistemleri gibi konular olmak üzere yaklaşık 466 tane proje üzerinde çalıştım. Bu projelerin tamamı bana ve ekibime aittir. Projeleri anlatmak için Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan 18 Temmuz tarihi için randevu da alınmıştı. Bu randevuyu ağabeyim Şaban Dişli almıştı. Bu konuda kendisi dinlenebilir. Eğer ben cuma günü darbe yapacaksam neden iki gün sonrası için Cumhurbaşkanımızdan projeleri anlatmak için randevu alayım? FETÖ'cü değilim, asılsız iftira mahiyetindedir.

"7 saat nasıl görev yaptım"

"Olaylar süresince Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile beraberdim. O hangi konumdaysa benim de o konumda olmam gerekir. Ben darbeyi engellemek için ve Genelkurmay Başkanı'nın can güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptım. Madem ben bu olayda şüpheliydim, o zaman Genelkurmay Başkanı Akar niçin beni helikopterine alıp Çankaya Köşkü'ne götürdü ve burada kriz masasında yaklaşık 7 saat görev yapmama izin verdi?"