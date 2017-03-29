Kardeşi darbeden tutuklu AKP’li Dişli’den Davutoğlu’na gönderme

Kardeşi Mehmet Dişli 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, "Bu parlamenter sistem kriz doğurmaya hazır. En son Davutoğlu döneminde de gördük, anlaşamadılar. Dolayısıyla parti, Genel Kurul'a gitti, Genel Başkanı değiştirdik. Binali bey geldi" dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Rize’de Salarha Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Dişli, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışanlar olduğunu, 16 Nisan referandumunun bu açıdan büyük önem taşıdığını iddia etti.

Anayasa değişikliği ile ülkede çift başlı yönetimin ortadan kalkacağını öne süren Dişli, şunları söyledi:

"Bu sistemle Cumhurbaşkanı'nın mevcut görevlerini anayasal hale getirmiş oluyoruz. Cumhurbaşkanına bu sistem birçok sorumluluk yüklüyor. Mevcut durumda Cumhurbaşkanı'nın vatana ihanet dışında hiçbir sorumluluğu yok. 16 Nisan’dan sonra 'evet' oyu çıktığında attığı her adımdan sorumlu olacak. Başbakanlık ortadan kalkacak, çift başlılık ortadan kalkacak. Bu parlamenter sistem kriz doğurmaya hazır. Daha önce de gördük. En son başbakan Davutoğlu döneminde de gördük, anlaşamadılar. Dolayısıyla parti, Genel Kurul'a gitti, Genel Başkanı değiştirdik. Binali bey geldi. Aralarında özel ilişki olmasına rağmen bu sistem problem doğuruyor. Bu sistem problem doğurduğu için tek başlı sisteme geçmemiz lazım."