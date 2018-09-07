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Politika

Şaban Dişli Lahey Büyükelçisi olarak atandı

  ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şaban Dişli Lahey Büyükelçisi olarak atandı

07 Eylül 2018 17:09

 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şaban Dişli Lahey Büyükelçisi olarak atandı. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik olarak mutabık kalındığı üzere karşılıklı atanan Büyükelçiler bugün açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'nın onayıyla Şaban Dişli Lahey Büyükelçisi olarak atandı.Hollanda Dışişleri Bakanının Ekim ayının ilk haftasında ülkemize yapması planlanan resmi ziyaret, ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki müteakip adımı oluşturacaktır. Memnuniyet verici bu gelişmelerin, Hollanda’yla 400 yılı aşan köklü ilişkilerimize ve AB üyelik müzakere sürecimize olumlu yansımasını temenni ediyoruz.\" 

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