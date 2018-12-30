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Kültür-Sanat

Sabahat Akkiraz: Sanatçının sahnesini çalmak ekmek çalmakla aynıdır

"Daimi Baba'nın dediği gibi; Bu da Gelir Bu da Geçer”

30 Aralık 2018 15:34

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Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, tiyatrocu Levent Üzümcü’nün Hatay’ın İskenderun ilçesindeki oyunun iptal edilmesine tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akkiraz, “İleri demokrasi örneklerinden birisi daha. Sanatçının sahnesini çalmak ekmek çalmakla aynıdır. Sanata yapılan her türlü sansür ve baskıyı kınıyorum. Benim de konser vermem ‘güvenlik gerekçesi’ ile hâla bazı şehirlerde yasaklanıyor. Daimi Baba’nın dediği gibi; Bu da Gelir Bu da Geçer” dedi.

Üzümcü, 10 Ocak’ta Hatay'ın İskenderun sergileyecekleri oyunun baskılar nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldığını dün sosyal medya hesabında duyurmuştu.

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