Sabah: Zekeriya Öz yalan söyledi, HSYK'nın ihraç gerekçeleri arasında Dubai tatilinin faturası da var

Hakkında “darbeye teşebbüs” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmadan saatler önce yurt dışına çıkan eski savcı Zekeriya Öz’ün HSYK 2. Daire’den çıkan ihraç kararının gerekçelerine ulaştığını yazan Sabah gazetesi, daha önce yayımladığı Dubai tatilinin faturalarının gerçek olduğunu savundu.

Sabah’ın haberinde HSYK’nın ihraç gerekçeleri şöyle sıralandı:

1) Öz'ün bedava Dubai gezisi

2) Yurtdışında olduğu sırada sanki adliyede görev başındaymış gibi sahte işe başlama bildiriminde bulunması

3) Fatih Belediyesi'ne bir otel ve kafe için yasadışı işlem yaptırmak üzere baskı kurması

4) 17 Aralık operasyonunu Başsavcı Turan Çolakkadı'ya bildirmemesi

Sabah gazetesinin bugünkü (24 Ağustos 2015) manşetinde Nazif Karaman imzasıyla yer alan, “Öz yalan söyledi, o faturalar gerçek” başlıklı haber şöyle:

Sabah, hakkında çıkarılan yakalama kararından saatler önce yurtdışına firar eden Zekeriya Öz hakkında verilen meslekten ihraç kararının gerekçelerine ulaştı. Zekeriya Öz hakkında 12 Mayıs günü HSYK 2. Daire tarafından verilen ihraç kararına 4 önemli olay gerekçe gösterildi: 1) Öz'ün bedava Dubai gezisi, 2) Yurtdışında olduğu sırada sanki adliyede görev başındaymış gibi sahte işe başlama bildiriminde bulunması, 3) Fatih Belediyesi'ne bir otel ve kafe için yasadışı işlem yaptırmak üzere baskı kurması, 4) 17 Aralık operasyonunu Başsavcı Turan Çolakkadı'ya bildirmemesi. HSYK Tetkik Hâkimi'nce hazırlanan 208 sayfalık gerekçeli kararda, Öz'ün eşi ve 4 çocuğu ile Dubai tatiline gittiği, tatilin uçak biletleri hariç bütün masraflarının Ali Ağaoğlu'nun şirketince ödendiği belirtildi. Zekeriya Öz'ün SABAH'ta yayımlanan faturaların sahte olduğu yönündeki iddiası üzerine, vergi müfettişi İsmail Vefa Ak faturaların gerçek olduğu ve otel hizmeti karşılığında kesildiğini saptadı. Ak raporunda, Akdeniz İnşaat A.Ş.'ye Öz tarafından hiçbir ödeme yapılmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Hiç ödeme yapmadı

HSYK Müfettişliği'nce ifadesine başvurulan Ağaoğlu Şirketler Grubu Uluslararası İlişkiler Başkanı Halil İbrahim Demirkan, Zekeriya Öz'ü daha önce de Dubai'de ağırladıkları yönünde ifade verdi. Öz'ü Dubai'ye 17 Ekim 2013 günü kendisinin gönderdiğini, hiçbir para almadığını kaydeden Demirhan, bütün masrafların Ali Ağaoğlu tarafından ödendiğini belirtti. Dubai tatilinin Zekeriya Öz'ün talebi üzerine gerçekleştiğini kaydeden Halil Demirhan, olayın basına yansıması üzerine Öz'ün kendilerinden belge almak üzere gönderdiği fatura timince tehdit edildiklerini kaydetti.

Belgeleri Ali Ağaoğlu verdi

Demirhan, Ali Ağaoğlu'nun da bulunduğu ortamda fatura timindeki avukat Tayfun Aktaş'ın "Kasetleriniz var, Başbakan yakında gidecek, parayı aldığınıza dair belgeyi verin" dediğini iddia etti. Ali Ağaoğlu da ifadede, "Zekeriya Öz beni ziyarete gelmişti. Yanımızda bulunan Halil İbrahim Demirhan'a 'Bizi Dubai'de misafir etsen' dedi. Zekeriya Öz ve ailesini Dubai temsilciliğimiz misafir etti. Masrafları Dubai temsilciliğimizce karşılanmıştır" dedi. Ağaoğlu'nun ödeme belgelerini de ifadesi sırasında müfettişe verdiği, gerekçeli kararda yer aldı. Zekeriya Öz'ün meslekten ihraç gerekçelerinden biri de Beyazıt'taki bir otel ve Samatya'da bir kafenin yasadışı işlemleri ile ilgili Fatih Belediyesi üzerinde baskı kurması. Öz'ün Beyazıt'ta bulunan Viktorya Otel'in kaçak yapılaşmasına göz yumulması için Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'i baskı altına aldığı gerekçeli kararda yer aldı. Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü'nün ifadelerine de gerekçeli kararda yer verildi. Firari savcı Öz'ün Samatya'da bulunan Rumeli Kafe'n in kullanım alanının 51 metre kareden 500 metrekareye çıkarılması için de Başkan Mustafa Demir ile görüşüp ısrarcı olduğu belirtildi. Müfettişlere ifade veren Başkan Mustafa Demir bu 2 yasadışı talebin yerine getirilmediği dönemle hakkında soruşturma açılan dönemin aynı zaman aralığı olduğunu, Öz'ün belediyedeki tavassut işlemleri başarısız olunca, soruşturma kıskacına alındığını düşündüğünü ifade etti.

Yurt dışındayken adliyede ...

Gerekçeli karara göre, Zekeriya Öz, 2011'de Tunus'tayken, 2012'de Saraybosna, Ruanda ve Hollanda'dayken, 2013'te ise Viyana'dayken sanki odasında çalışıyormuş gibi sahte bildirimde bulundu. Atatürk Havalimanı kayıtları ile İstanbul Adliyesi'ndeki kayıtlar karşılaştırıldığında Öz'ün sahte bildirimde bulunduğu kesinleşti. Gerekçeli kararda, "Göreve başlama yapmadığı halde, fazladan izin kullanmak için başlamış gibi işlem yaptırması ve bunu müteaddit kez tekrarlanmasının bir yargı mensubuna duyulacak güveni sarstığı, doğruluk ve dürüstlükle, etik değerlerle bağdaşmadığı şüpheden varestedir" denildi.

Çolakkadı: TV'den öğrendim

Zekeriya Öz'ün meslekten ihracına sebep olan bir diğer olay ise 17 Aralık operasyonunu dönemin Başsavcısı Turan Çolakkadı'ya bildirmemesi. HSYK müfettişlerine ifade veren Turan Çolakkadı, çalışma talimatnamesinde açık hüküm bulunmasına rağmen Öz'ün operasyondan kendisini haberdar etmediğini, operasyonu televizyondan öğrendiğini, 17 Aralık günü odasına gelen Öz'e neden önceden haber vermediğini sorduğunda ise tatmin edici bir cevap alamadığını ifade etti. Gerekçeli kararın sonuç bölümünde ise Zekeriya Öz'ün mesleğin onur ve şerefine aykırı davranışlar sergilediği belirtilerek, "2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. Maddesi'nin son fıkrası gereğince meslekten çıkarma ile cezalandırılmasına, karar kesinleşinceye kadar görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir."