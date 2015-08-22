Zekeriya Öz hakkındaki meslekten ihraç kararı tebliğ edilmemiş

Yakalama kararı çıkarılmadan önce yurtdışına kaçan Ergenekon davası savcısı ve 17-25 Aralık soruşturmaları döneminde İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Zekeriya Öz'e hakkındaki meslekten ihraç kararının tebliğ edilemediği ortaya çıktı. HSYK 2. Dairesi tarafından oy çokluğuyla alınan "meslekten ihraç" kararı tebliğ edilmediği için Öz’ün hala savcı olduğu belirtilirken kararın 'ilanen tebliğ' de edilebileceği belirtildi.

DHA’da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, attığı bir dizi tweet nedeniyle hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatılan Zekeriya Öz'ün savcı olup olmadığını, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) sordu. HSYK Genel Sekreterliği tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na gönderilen cevapta, "Hakkında verilen kararın tebligat aşamasında olduğu" ifade edildi.

'İlanen tebliğ'

Bu durumda Zekeriya Öz'ün meslekten ihraç edildiği yönünde HSYK 2. Dairesi'nin aldığı kararın henüz tebliğ edilmediği, bu nedenle de Öz'ün halen savcı olduğu ortaya çıktı. HSYK 2. Dairesi 12 Mayıs 2015 tarihinde 5'e 2 oy çoğunluğuyla aldığı kararda, savcılar Zekeriya Öz ile birlikte Muammer Akkaş , Mehmet Yüzgeç ile Hakim Süleyman Karaçöl'ün meslekten ihracına karar vermişti. Dairenin kararını, Hakimler ve Savcılar Kanunun 69. maddesinin son fıkrasına göre aldığı belirtilmişti. Yurtdışına çıktığı tespit edilen Öz için, 'meslekten ihraç' kararının, 'ilanen tebliğ' de edilebileceği belirtildi.